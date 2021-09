The Voice All Stars 2021 : Jenifer en larmes face à un Talent, Emmy Liyana fait son grand retour

Pour la première fois dans le monde, The Voice s'est déclinée dans une version All Stars à l'occasion des dix ans du télé-crochet musical en France. La production n'a pas fait les choses à moitié en faisant appel à 50 anciens candidats pour faire face à cinq coachs emblématiques, Jenifer, Zazie, Mika, Florent Pagny et Patrick Fiori. Chacun doit constituer une équipe de six Talents.

FLO MALLEY (33 ANS) : HUMAN - RAGN'N'BONE MAN

Il a participé à la toute première saison de The Voice il y a dix ans et c'est le premier candidat du jeu à avoir été sélectionné. L'émission a changé sa vie et depuis, il a passé quatre ans sur scène avec un spectacle musical intitulé Salut les copains. Il a également été choeur pour des artistes comme Aya Nakamura. Flo redevient le premier candidat sélectionné pour cette saison All Stars. Quatre des cinq coachs ont été sensibles à sa voix, à savoir Jenifer, Patrick Fiori, Mika et Florent Pagny. Flo Malley décide de rejoindre l'équipe de Patrick Fiori.

PAUL (17 ANS) : TAKE ON ME - A-HA

Paul vient de la première saison de la version Kids de The Voice. À l'époque, il avait 11 ans et avait intégré l'équipe de Louis Bertignac. Paul n'a pas cessé de chanter et a même eu l'opportunité de donner de la voix pour le conte musical Martin et les fées. Avec son interprétation tendre de Take on me, il arrive à séduire Jenifer et Mika. Il décide de rejoindre l'équipe de Mika.

ANNE SILA (31 ANS) - JE REVIENS TE CHERCHER - GILBERT BÉCAUD

Comment oublier Anne Sila qui s'est fait connaître en 2015 dans la saison 4 du télé-crochet, édition remportée par Lilian Renaud. La chanteuse et violoncelliste n'a jamais vraiment quitté le devant de la scène, prêtant notamment sa voix à Nala, personnage du Roi Lion, ainsi qu'à la musique L'Amour Brille Sous les Étoiles. Elle a également sorti deux albums, dont le dernier, Fruit Défendu, est paru en septembre 2019. Pour sa nouvelle audition à l'aveugle, Anne Sila a choisi une chanson qui lui correspond bien, elle qui revient "chercher le public" mais aussi Florent Pagny. Et pour cause, ce dernier l'avait déjà accompagné lors de sa précédente aventure. Son coach l'a d'ailleurs reconnue dès la première note, les larmes aux yeux et secoué par l'émotion. Si tous les coachs se sont retournés, Anne Sila est bien évidemment allée dans l'équipe de Florent Pagny.

AMALYA (36 ANS) : NEVER ENOUGH - LOREN ALLRED

Amalya est issue de la première saison. Dans l'équipe de Jenifer, elle était arrivée jusqu'en demi-finale. Jenifer, qui la reconnaît presque aussitôt, a buzzé pour se retrouver face à son ancien Talent. Elle a toutefois de la concurrence puisque Florent Pagny, Mika et Patrick Fiori ont également été séduits par la voix puissante d'Amalya. Mais la chanteuse n'hésite pas et fait le choix du coeur en rejoignant l'équipe de Jenifer.

GJON'S TEARS (22 ANS) : CORPS - YSEULT

Gjon's Tears était demi-finaliste dans l'équipe de Mika dans la saison 8, ce qui lui a permis de se professionnaliser dans le milieu de la musique. Il a depuis fait des concerts et a même été le représentant de la Suisse à l'Eurovision 2021. Zazie se retourne très rapidement, suivie de près par Florent Pagny et Mika, son ancien coach qui le reconnaît alors. Jenifer et Patrick Fiori viennent compléter ce carton plein. Malgré sa bonne première expérience avec Mika, Gjon's Tears décide d'intégrer l'équipe de Zazie.

AL.HY (27 ANS) - LA VIE NE M'APPREND RIEN - DANIEL BALAVOINE

Al.Hy avait fait sensation dans la première saison, devenant la protégée de Jenifer. Ophélie de son vrai nom est allée jusqu'en finale mais c'est Stéphane Rizon qui est sorti grand gagnant. Elle n'a jamais arrêté de chanter, ayant même l'opportunité de monter sur la scène avec Jenifer lors d'un concert. Al.Hy a également sorti un album qui n'a pas rencontré le succès escompté. Elle a touché en plein coeur tous les jurés, lesquels n'ont pas caché leur émotion, surtout Jenifer qui n'a pas retenu ses larmes, trop heureuse de retrouver son "coup de coeur absolu de toutes les saisons confondues". Al.Hy n'hésite pas longtemps avant de la choisir pour la suite de l'aventure.

DEMI MONDAINE : BACK TO BLACK - AMY WINEHOUSE

Demi Mondaine est une demi-finaliste de la saison 7 avec Zazie. Elle a par la suite était l'une des stars d'un show musical style cabaret imaginé par Jean-Paul Gaultier, lequel est devenu un ami proche. Zazie, Florent Pagny et Mika se sont retournés pour elle. Mais Demi Mondaine ne veut pas "changer une équipe qui gagne" et choisit encore une fois d'aller chez Zazie.

MB14 (26 ANS) : GENIUS - LSD FEAT SIA, DIPLO, LABRINTH

MB14 est un candidat de la saison 5 de The Voice. Il était membre de l'équipe Zazie mais a été volé par Mika à l'épreuve ultime. Il avait perdu face à Slimane. Mohamed est un passionné de musique rap et hip hop qui a pour particularité d'utiliser la loop station, un appareil électronique qui permet de faire sa musique soi-même avec sa voix comme seul instrument. Le jeune beatboxer revient ce soir pour retenter sa chance et ça marche puisque Florent Pagny s'est retourné.

EMMY LIYANA (24 ANS) : WICKED GAME - CHRIS ISAAC

Emmy Liyana a été vue dans la saison 6 de The Voice après avoir été repérée par Slimane dans un piano-bar. C'est lui qui l'a inscrite en secret à l'émission et à raison puisqu'elle a fait un bon bout de chemin avec Zazie. Emmy Liyana s'était plus tard présentée à Destination Eurovision avec une chanson écrite par sa coach, OK ou KO. Pour cette saison All Stars, seul Patrick Fiori s'est retourné. Elle rejoint son équipe.

VICTORIA (22 ANS) : MOURIR SUR SCÈNE - DALIDA

Victoria est le Talent historique de The Voice. C'est la troisième fois qu'elle a tenté sa chance dans l'émission. Elle a été candidate de la saison 4 de The Voice et de la saison 1 de The Voice Kids. À chaque fois elle a été prise et a rejoint l'équipe de Jenifer. Et à chaque fois, elle s'est fait éliminer aux battles. Jenifer mord encore une fois à l'hameçon lors de son audition à l'aveugle, suivie de Mika. Mais cette fois, c'est l'équipe de ce dernier que Victoria rejoint.

Résumé des équipes :

Équipe de Jenifer : Amalya, Al.Hy

Équipe de Zazie : Gjon's Tears, Demi Mondaine

Équipe de Mika : Paul, Victoria

Équipe de Florent Pagny : Anne Sila, MB14

Équipe de Patrick Fiori : Flo Malley, Emmy Liyana