Eric Zemmour : Quand sa jeune compagne Sarah Knafo se présentait comme sa "nièce"

Clivante, Sarah Knafo n'en est pas moins fascinante. La compagne d'Eric Zemmour et directrice de sa campagne présidentielle fait l'objet d'une enquête avec le livre L'Intrigante Sarah Knafo aux éditions Robert Laffont, écrit par les journalistes Ava Djamshidi et François-Xavier Ménage. L'ouvrage se propose de faire le portrait d'une jeune femme ambitieuse, marquée par son enfance et capable de conseiller les politiques les plus influents à moins de trente ans. Mais comment a-t-elle croisé la route de celui qui était la star des polémiques à la télévision ? Un savant mystère entoure l'origine de leur relation, auquel elle a elle-même participé... Le magazine Elle propose des passages de cet ouvrage pour en savoir plus.

Les deux personnalités sont originaires de Seine-Saint-Denis mais trente-quatre années les séparent, ils n'étaient pas destinés à se croiser et former un couple. Deux versions s'opposent quant à leur rencontre : "Leurs ancêtres seraient originaires du même village berbère" d'une part. À moins qu'elle ne lui ait fait dédicacer un livre sur le plateau d'On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier où il officiait. Dans tous les cas, à ses copains, elle le présente comme "un ami de la famille" ou dit qu'elle est "sa nièce". Aujourd'hui, l'heure n'est plus au doute et le couple ne se cache plus : Eric Zemmour, père de trois enfants issus de son mariage avec Mylène Chichportich a officialisé sa relation en janvier 2022.

Sarah Knafo, excellente élève, a intégré Sciences-Po Paris et visait l'ENA, qu'elle décrochera après des heures de travail dans son studio à Saint-Germain-des-Prés. Un quartier où elle a rejoint régulièrement l'essayiste au café Bonaparte. Il ne sera pas le seul mentor de l'ambitieuse jeune femme, puisqu'elle côtoie Hubert Védrine, l'ex-ministre socialiste des Affaires étrangères, Jacques Attali, qui fut l'indispensable conseiller de François Mitterrand, et surtout Henri Guaino, qu'elle voyait aussi président, mais qui s'éloignera d'elle et de sa théorie du "grand remplacement".

Voyant sa légende s'écrire, Sarah Knafo est à la fois un bourreau de travail et une mondaine très habile, son intelligence sociale est d'ailleurs remarquée par Hubert Védrine, indique le livre. Si elle a réussi à se faire un nom dans le milieu de la politique, il lui reste encore du travail avec son compagnon pour remporter des élections avec le mouvement Reconquête, à l'heure des législatives.

Retrouvez l'intégralité de l'interview du magazine Elle du 3 juin 2022