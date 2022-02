Marine Le Pen absente du mariage de Marion Maréchal : ce rire gêné qui en dit long...

Marine Le Pen n'est pas donc pas venue au plus jour de la vie de sa nièce qui a dit oui à Vincenzo Sofo, sept ans après son premier mariage avec Matthieu Decosse, père de sa fille Olympe. La fête a eu lieu dans le jardin de Montretout, sur les hauteurs de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) : "Une vieille décapotable vert pomme de collection a déposé, ce 11 septembre 2021, la jeune mariée devant la vieille et grande bâtisse un peu défraîchie, qui abrite depuis cinq décennies les splendeurs et misères de la famille la plus politique de France. Marion Maréchal a choisi de s'y marier, après avoir célébré une messe à l'église Saint-Clodoald, quelques rues plus bas. Robe blanche drapée, couronne de fleurs champêtres posée sur la tête, une légère traîne de tulle sur les cheveux, la petite-fille de Jean-Marie Le Pen a le sourire des jours qu'on n'oublie pas", écrit L'Express.

Ce jour-là, Marine Le Pen est prise par un meeting à Fréjus, un hasard du calendrier comme veut le montrer son tweet, il n'y aurait là aucune inimité entre les deux femmes. Et pourtant, dans L'Express, on apprend que ce message a provoqué un rire gêné de la mariée : "Sa tante n'a pas daigné se saisir de son téléphone pour lui envoyer le moindre message. Un froid polaire s'est installé entre les deux femmes depuis que l'ancienne députée, exaspérée par les choix politiques de son aînée, a pris ses distances avec le parti familial, en 2017, pour fonder à Lyon son école de sciences politiques, l'Issep." Même son grand-père Jean-Marie Le Pen, si tranchant et compliqué, est lui de la fête. Certes en venant en retard à la messe, mais il a fait le déplacement, lui qui décrit Marion Maréchal comme une "Marine Le Pen sans défaut" auprès du Journal du dimanche.

Ne pas venir à ce mariage est incontestablement un acte politique, puisque parmi les invités, il y a tant de déçus du camp de Marine Le Pen, comme Thibaut Monnier, "ex-président de la fédération du FN en Isère et cofondateur de l'Issep" et "témoin de la nouvelle madame Sofo". Et un nom résonne particulièrement aujourd'hui, celui de Stéphane Ravier : "le sénateur a préféré sécher la rentrée politique de sa patronne plutôt que de louper le mariage de Marion Maréchal". Un homme qui a rejoint officiellement Eric Zemmour en ce mois de février 2022.

Le plus beau jour de la vie de Marion Maréchal s'est transformé en début du cauchemar pour Marine Le Pen qui voit les défections s'accumuler au sein de son parti. Dernier en date, Nicolas Bay, figure du RN vient d'être suspendu, accusé de transmettre des informations stratégiques au camp d'Eric Zemmour. Reste un soulagement, celui de ne pas voir Marion Maréchal entrer véritablement en campagne contre elle, même si elle a dit qu'elle n'appellera pas à voter sa tante. En effet, enceinte de son deuxième enfant, la trentenaire a un agenda trop chargé pour revenir en politique d'après l'entourage de Marine Le Pen. Une respiration qui n'est que provisoire, quand on sait que Marion Maréchal n'avait pas caché au Parisien son envie de reprendre la politique.