Xavier de Moulins recadre Emmanuel Macron en direct : "On vous a entendu..."

Les interventions politiques se multiplient dans les médias à l'approche du premier tour des élections présidentielles, le 10 avril 2022 précisément. Après des semaines d'attente où le suspens n'était plus vraiment de mise, le président sortant Emmanuel Macron a officialisé sa candidature pour un second mandat le 3 mars. Il écume donc les médias pour défendre son programme, en faisant combiner son agenda de candidat avec celui de président face à la guerre aux portes de l'Europe, en Ukraine. Ce 23 mars, il était devant les caméras de M6 pour le 19.45 présenté par Xavier de Moulins. Ce dernier a dû recadrer l'homme politique en lice pour les présidentielles.

Durant l'interview, Emmanuel Macron a abordé six points majeurs : le pouvoir d'achat, la jeunesse, la sécurité, l'égalité femmes-hommes, l'énergie et la guerre en Ukraine. De vastes questions qui ont entraîné le président de la République a débordé sur le temps imparti, notamment sur le sujet houleux du RSA et sa proposition controversée d'accompagnement systématisé de retour vers l'emploi. L'époux de Brigitte Macron détaille sa position avant d'être coupé par le présentateur : "On vous a entendu monsieur le candidat... On vous a entendu..." Le chef d'Etat tente quand même de terminer son propos avec un grand sourire : "Si vous me permettez..." Mais le journaliste clôt le débat : "Monsieur le candidat, c'est moi le maître des horloges ici, ce n'est pas vous. On va parler maintenant de la jeunesse."

Confiant, Emmanuel Macron doit rester prudent. S'il peut se targuer aujourd'hui d'intention de vote en sa faveur, tout sondage confondu, "la valeur prédictive des sondages est nulle", a insisté son ancien Premier ministre Edouard Philippe. "Si vous vous retranchez derrière les sondages pour vous rassurer, vous vous retranchez derrière du vide, une image qui ne correspond pas à ce qui sera demain et permet de penser que cela ne correspond même pas à aujourd'hui. C'est ceux qui votent qui décident, et pas ceux qui font, commentent ou commandent les sondages", a-t-il plaidé lors d'une réunion publique au Palais Nikaia le 23 mars 2022. Emmanuel Macron n'a pas assisté physiquement à ce meeting mais il est intervenu en visio conférence.