Eric Zemmour : Le crâne aspergé d'oeuf, pris en flag' d'une mise en scène... week-end mouvementé

Officiellement entré en campagne en novembre dernier - sa vidéo, décriée, lui a valu une nouvelle condamnation judiciaire en raison du non respect des droits d'auteur -, après un faux suspens de plusieurs semaines, Eric Zemmour a rapidement bénéficié d'une incommensurable couverture médiatique qui l'a fait décoller dans les sondages. Mais le candidat marque le pas et multiplie les pépins. Ce week-end, il a ainsi été la cible d'un père en colère puis pris en flagrant délit de mise en scène avec des militants...

Samedi 12 mars, Eric Zemmour se rendait à Moissac (Tarn-et-Garonne) pour une visite au maire RN, Romain Lopez, lequel a décidé de le soutenir plutôt que la patronne de son propre parti, Marine Le Pen. A son arrivée, alors qu'il sortait tout juste de sa berline avec chauffeur, le candidat âgé de 63 ans s'est immédiatement pris un oeuf sur la crâne, qui s'est déversé sur lui et son costume. L'auteur de ce tir ? Un homme âgé qui a fait quelques pas en arrière avant d'être violemment intercepté par le service de sécurité. Il a dans la foulée été emmené en garde à vue par des gendarmes, alors qu'Eric Zemmour semblait un peu sonné par la scène qui venait de se produire ; ce n'est toutefois pas la première fois qu'il est physiquement pris à partie, un homme lui avait déjà craché dessus dans le passé.

"On voit de quel côté est la violence, il y a des gens qui ne supportent pas le débat démocratique", a rapidement réagi celui dont des sympathisants avaient notamment tabassé une femme lors de son grand meeting de Villepinte. Préférant jouer la carte de l'apaisement, Eric Zemmour a demandé à ce que cet homme, père d'un enfant atteint d'autisme et sans antécédent judiciaire mais furieux contre les propos du candidat sur les handicapés et l'inclusion, soit libéré de garde à vue. Il a annoncé ne pas porter plainte et l'a même rencontré quelques heures plus tard pour dialoguer.