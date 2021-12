"Bah alors, on vole des images ?" Eric Zemmour ridiculisé par Yann Barthès... et Valérie Trierweiler !

Le 30 novembre 2021, Eric Zemmour a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 avec une vidéo faisant clairement référence à l'appel 18 juin du général de Gaulle. Se présentant comme le sauveur de la France, le polémiste d'extrême-droite a également utilisé de nombreuses images pour illustrer ses propos sur l'état, présenté comme dramatique, du pays. Un montage qui a provoqué la colère de nombreuses personnes et organismes. Le présentateur de Quotidien Yann Barthès, l'ex-compagne de François Hollande Valérie Trierweiler, Aymeric Caron, la Gaumont ou encore le Huffington Post et les héritiers de Barbara ont fait part de leur indignation et de leur volonté d'être écarté du message d'une personne condamnée par la justice pour incitation à la haine.

Sur le plateau de l'émission Quotidien diffusée le soir de l'annonce de sa candidature, le présentateur Yann Barthès s'est amusé de l'utilisation d'images sans autorisation : "Et pire pour le porte-monnaie, des images de la ligue des champions..." Il donnera des chiffres : "Notre service des images a estimé le vol à plus de 100 000 euros d'archives, sans compter les téléfilms, les reportages ou encore les drones. Et encore, 100 000, c'est s'ils avaient demandé les droits. Car maintenant il va falloir rajouter les procès." L'équipe de Yann Barthès a précisé sur Twitter ce qu'elle fera de l'argent : "on a décidé que l'argent que nous recevrons de Zemmour sera reversé aux associations qui viennent en aide aux migrants."