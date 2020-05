Eric Zemmour agressé par un homme qui lui crache dessus, tollé et réactions

Le 30 avril 2020, le très clivant journaliste Éric Zemmour s'est fait agresser par un individu dans une rue quasi-déserte à Paris. Alors qu'il rentrait chez lui, seul avec ses sacs de courses, le chroniqueur de CNews s'est fait insulter et même cracher dessus par un individu dissimulé sous une capuche. L'homme a même filmé la scène puis a ensuite fièrement revendiqué son agression sur Snapchat. Une attitude déplorable qui a vite provoqué de nombreuses réactions de soutien envers le journaliste du Figaro. De nombreuses personnalités politiques et médiatiques, ont fait part de leur dégoût face cette agression.

Très choqué, le journaliste Éric Naulleau a mené sa petite enquête et a retrouvé l'agresseur de son camarade avec lequel il a travaillé sur On n'est pas couché sur France 2 puis sur Paris Première. Sur Twitter, il écrit : "J'exprime mon soutien inconditionnel et renouvelle mon amitié à Éric Zemmour, harcelé et menacé en pleine rue par une lamentable racaille, un sombre crétin dont la bêtise n'a d'égale que la lâcheté." Le 2 mai 2020, il a également publié la vidéo faite par le jeune homme sur Snapchat qui déclarait après le bad buzz concernant son agression envers Eric Zemmour : "Wesh, c'est comment ? (...) Je sais j'aurais pas dû l'insulter mais c'est impossible de parler avec lui... Il est super fort le débat c'est impossible. (...) À part l'insulter sa mère vous voulez faire quoi ?" Un message peu malin...