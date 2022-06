Laurent Ruquier quitte "On est en direct" : l'hommage poignant de Léa Salamé pour ses adieux

Laurent Ruquier pourra désormais profiter de ses week-ends avec son charmant compagnon, le chroniqueur Hugo Manos, et regarder ses anciens coéquipiers débattre depuis son lit. Il ne quitte pas pour autant les plateaux de télévision pour toujours puisqu'il garde les commandes, par exemple, des Enfants de la télé ainsi que d'autres projets télévisés. S'il a préféré tourner la page, c'est parce que le présentateur n'appréciait que modérément de co-animer son programme. "C'est ma décision de quitter cette case horaire, expliquait-il sur les réseaux sociaux. J'ai essayé mais malgré mon entente naturelle avec Léa Salamé, je considère l'exercice trop frustrant. Merci encore aux téléspectateurs de m'avoir été si fidèles depuis toutes ces années. Merci aux artistes, écrivains, chanteurs, comédiens et humoristes connus ou moins connus de m'avoir fait confiance pour offrir plus de visibilité à leurs activités culturelles. Ils me manqueront..."