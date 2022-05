Hugo Manos en couple avec Laurent Ruquier : il réclame un baiser d'un autre sous ses yeux

En février dernier, Hugo Manos a confirmé ce que tout le monde attendait : il est en couple avec Laurent Ruquier. Et depuis déjà presque cinq ans ! En effet, les deux hommes ont d'abord décidé de s'épanouir dans la discrétion la plus totale avant d'apparaître ensemble sur les réseaux sociaux à travers les TikTok du jeune sportif. Mais lundi 30 mai 2022, Hugo Manos s'est affiché auprès d'un autre.

En effet, en story Instagram, il a indiqué en vidéo avoir passé la soirée avec Stéphane Plaza, auprès duquel il a osé un petit rapprochement. "Tu m'aimes ?", lui a-t-il d'abord demandé. Sur sa lancée, Hugo Manos lui a ensuite réclamé un baiser sur la joue. "Fais moi un bisou", a-t-il lâché. Il s'est heurté à un refus de la part de Stéphane Plaza. "Non j'ose pas, il y a ton mec à côté", lui a-t-il rappelé. "Eh merde, fais chier", a alors réagi Hugo Manos avec humour. Car en effet, si Laurent Ruquier n'apparaît pas à l'écran, il est parfaitement audible dans la vidéo, occupé à passer un coup de téléphone.

On est heureux et c'est ce qui compte

Le célèbre animateur de France 2 peut être rassuré quant à la relation entre son chéri et Stéphane Plaza. Le 29 mai, dans le nouveau numéro Journal du Dimanche, un portrait était consacré à la figure de M6 et ce dernier a levé le mystère sur son orientation sexuelle après avoir entretenu le flou pendant des années. "Je trouve ça dingue que les gens se posent ce genre de question sur moi", s'est-il d'abord étonné. Et pour lui de faire la grande révélation : "Bon, je le dis pour la première fois : je suis hétérosexuel. Voilà".

Quant à Hugo Manos, il est très heureux auprès de Laurent Ruquier et ce ne sont pas les 26 ans qui les séparent qui viendront entacher ce bonheur. "J'aime plein de choses que les gens de mon âge n'aiment pas. En fait, on aime les mêmes choses", avait-il confié à Jordan de Luxe dans son émission Chez Jordan. N'en déplaisent aux mauvaises langues : "C'est un peu la facilité. Dès qu'un couple dénote, par la différence d'âge ou des profils totalement différents, l'attaque préférée des internautes, c'est de trouver un intérêt ou une stratégie (...) Oui, j'emmerde les gens qui ne sont pas contents. Ce n'est pas leur vie, c'est la mienne, la nôtre. On est heureux et c'est ce qui compte."