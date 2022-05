Hugo Manos et Laurent Ruquier, 26 ans d'écart : face aux critiques, le charmant brun brise le silence

Ils ont officialisé leur couple il y a trois mois, en février 2022. Mais en réalité, Laurent Ruquier et Hugo Manos filent le parfait amour depuis bien des années. En effet, voilà déjà bientôt cinq ans qu'ils s'aiment, et cela envers et contre tous (ou presque). L'animateur de France 2 est âgé de 59 ans, l'influenceur franco-grec a 33 ans. Cette différence d'âge fait jaser sur les réseaux sociaux... Auprès de Jordan de Luxe dans son émission Chez Jordan, Hugo Manos s'explique.

Les deux hommes ont tellement en commun que les 26 ans qui les séparent ne représentent rien. "Je pense être un vieux dans un corps de jeune. Je suis très casanier. J'aime les choses simples : me balader, jouer aux cartes... J'aime plein de choses que les gens de mon âge n'aiment pas. En fait, on aime les mêmes choses", indique alors le charmant brun, chroniqueur de Matthieu Delormeau dans TPMP People sur C8, mais aussi dans TPMP en semaine.

Mais les commentaires sont nombreux à ce sujet. Des critiques, des jugements et parfois aussi des insultes. "C'est un peu la facilité. Dès qu'un couple dénote, par la différence d'âge ou des profils totalement différents, l'attaque préférée des internautes, c'est de trouver un intérêt ou une stratégie", estime Hugo Manos. Et il a sa manière bien à lui de répondre à ses détracteurs, ceux qui pensent qu'il est en couple avec Laurent Ruquier parce qu'il "a de l'argent" ou "pour le succès". "Je réponds avec humour, je fais des vidéos de réponses ironiques, sinon je bloque souvent les gens ou je les emmerde, poursuit-il. Oui, j'emmerde les gens qui ne sont pas contents. Ce n'est pas leur vie, c'est la mienne, la nôtre. On est heureux et c'est ce qui compte."

L'ancien parrain des Anges de la télé-réalité (NRJ12) dragué par son amoureux sur les réseaux sociaux partage le quotidien de Laurent Ruquier par amour, et uniquement par amour. C'est d'ailleurs la toute première fois qu'il se met en couple avec un homme plus âgé, lui qui a par le passé fréquenté des "plus jeunes". "Ça a été quelque chose d'inédit pour moi. Je ne suis pas plus friand que ça des personnes plus âgées que moi. Après, honnêtement, je trouve que Laurent est quelqu'un qui se bonifie avec l'âge, je l'ai trouvé séduisant, avoue-t-il. Et intellectuellement, j'ai besoin d'être stimulé. On partage énormément de valeurs similaires. On se comprend. Ça a été instantané." En bref, entre eux, l'histoire est faite pour durer !