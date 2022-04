Hugo Manos recruté par Matthieu Delormeau dans TPMP : un lieu gay insolite au coeur de leur rencontre...

Hugo Manos, séduisant coach sportif, star de TikTok et accessoirement compagnon de Laurent Ruquier, commence à se faire une place sur le petit écran. En février, le beau brun au physique de rêve qui vient de fêter ses 34 ans sous le soleil espagnol, rejoignait Touche pas à mon poste people sur C8, auprès de l'animateur Matthieu Delormeau. Depuis, il a eu une belle promotion puisque Cyril Hanouna l'a également convié à rejoindre son émission principale. Le 21 avril, le présentateur star de la chaîne a passé les deux hommes sur le grill.

En effet, au cours de son émission Cyril Hanouna a demandé à Hugo Manos et Matthieu Delormeau s'ils se connaissaient avant de collaborer ensemble à la télé. Réponse affirmative du séduisant brun aux cheveux longs : "Oui, on s'était vu une ou deux fois. On ne se connaissait pas personnellement mais en tout cas on s'était déjà croisé. On avait beaucoup rigolé." Et son camarade de surenchérir, en évoquant une de leurs rencontres dans un endroit improbable, lié à la nuit gay. "Dans une soirée bus. Un disco bus qui sillonne Paris. Il y avait une vingtaine de gays sur vingt. On a beaucoup rigolé dans cette soirée gay bus. Et voilà, le bus avance on boit un peu, on rigole... Le bus s'arrête, le bus s'avance... Le bus avance, le bus recule...", a-t-il raconté non sans faire d'allusions graveleuses sous les rires du plateau.

Matthieu Delormeau, qui avait fait un tardif coming out, a ensuite expliqué être allé "au bout de cette soirée" et avoir passé un agréable moment en compagnie d'Hugo Manos qui ne le laisse visiblement pas indifférent. "Je l'ai trouvé charmant. Et on a eu l'idée après pour TPMP People. Et puis à la fin tu avais plus de chemise... C'est l'interview que je lui ai faite pour TPMP People", a-t-il plaisanté. Quand à Hugo Manos, qui partage la vie de Laurent Ruquier depuis quatre ans maintenant, il a affirmé avoir ressenti "une bonne complicité" avec Matthieu Delormeau lors de cette soirée, soulignant qu'ils avaient aussi échangé quelques "tacles" bon enfant.