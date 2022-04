Laurent Ruquier en couple : son compagnon Hugo Manos presque nu... il ne cache pas grand chose !

Encore une bougie de soufflée. Hugo Manos, coach sportif et chroniqueur de l'émission Touche pas à mon poste people (C8) a fêté son anniversaire le 18 avril, depuis Marbella, en Espagne. Il a passé le cap des 34 ans et, à cette occasion, il a de nouveau régalé ses milliers d'abonnés avec des photos torrides.

Beau brun au corps de rêve qu'il entretient par un régime alimentaire strict et une tonne de sport, notamment à Heroes Electrostimulation enseigne parisienne dans laquelle il travaille, Hugo Manos ne se prive jamais de s'exhiber sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'il a fait pour son anniversaire, postant quelques clichés de son escapade ensoleillée à Marbella. Si on a pu l'admirer en pleine séance de bronzette sur un transat, on a aussi et surtout eu un coup de chaud en admirant le selfie pris par le jeune homme dans la salle de bain de sa chambre d'hôtel. Et pour cause : Hugo Manos y pose presque nu, les parties intimes seulement protégées de ce qui ressemble fortement à un string et, pour cacher la forme de ses généreux attributs, il a ajouté un émoji représentant un gâteau d'anniversaire. "Trois bougies ça me parait beaucoup", a répondu avec humour Florian Gazan, pensionnaire régulier des Grosses Têtes, l'émission animée par Laurent Ruquier.

Hugo Manos, qui a comblé ses followers de plus en plus nombreux depuis qu'il a décroché un poste dans l'émission de Matthieu Delormeau par une flopée de photos de lui torse nu ou en petit slip de bain moulant, a-t-il fait le voyage solo ? Depuis qu'il est apparu à quelques reprises sur TikTok avec son compagnon Laurent Ruquier, peu à l'aise avec l'application, il évite de faire apparaitre l'animateur de 59 ans. Le couple préfère la discrétion même si l'animateur de France 2 avait lui-même révélé en interview avoir retrouvé l'amour après sa rupture d'avec Benoit Petitjean. Il donnait alors quelques indices sur l'homme qui partageait sa vie, notamment sur son métier de prof de sport... Les fins limiers des réseaux sociaux avaient alors très vite trouvé le beau Hugo...