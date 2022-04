Hugo Manos en boxer moulant : le chéri de Laurent Ruquier dévoile des attributs flatteurs...

A 33 ans, Hugo Manos est entré dans la lumière médiatique. Si certains téléspectateurs à l'oeil affûté l'avaient déjà repéré il y a quelques années sur le petit écran, c'est surtout depuis qu'il a confirmé sa relation amoureuse avec Laurent Ruquier que le grand public le découvre. On le retrouve depuis quelques semaines dans la bande de TPMP People. Sur Instagram, le beau gosse propose une version moins habillée de lui...

Dans la story de son compte, Hugo Manos a récemment partagé une vidéo des coulisses d'un shooting très hot réalisé par Romain Maurette, un photographe professionnel spécialisé dans les portraits d'hommes comme en témoigne son site officiel. Sur les photos, Hugo apparaît notamment torse nu, ses abdominaux travaillés avec une rigueur constante - comme il le prouve sur TikTok avec ses vidéos dévoilant son quotidien alimentaire et sportif - de manière flatteuse. Mais on note aussi au passage le simple boxer blanc moulant du jeune homme qui laisse deviner sans trop de difficultés que dame nature a décidément été généreuse avec lui à tous les niveaux...

Hugo Manos n'est pas qu'un simple chroniqueur télé ni même seulement le compagnon de Laurent Ruquier. Non, le séduisant jeune homme est aussi prof de sport. Il travaille pour l'enseigne Heroes Electrostimulation, à Paris. Interrogé par Femme Actuelle en 2020, l'animateur Laurent Ruquier - qui pourrait arrêter d'animer Les Grosses Têtes d'ici quelques années - avait évoqué comment il avait vécu le confinement... à deux. Il dévoilait au passage qu'il avait un nouveau compagnon depuis un certain temps alors que le grand public le pensait toujours avec Benoit Petitjean. "Ça a été un bon test pour prouver qu'on était bien fait pour être ensemble. En plus, on était à peu près du même avis sur l'absurdité de la situation (...) Le confinement l'a plus impacté que moi parce qu'il possède une salle de sport", disait-il au magazine.