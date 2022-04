Laurent Ruquier prêt à arrêter "Les Grosses Têtes" ? Il a déjà une idée de sa date de fin...

"Il n'y a pas de lassitude ?", ajoute Pascal Praud. "Non, j'aimerais bien encore être là pour les cinquante ans des Grosses Têtes mais je trouve ça sera un bon moment, peut-être, faut jamais jurer de rien parce que parfois on se contredit, je me dis que peut-être ça serait le moment de passer la main. On verra bien !", rétorque alors Laurent Ruquier. Pour rappel, Laurent Ruquier anime l'émission Les Grosses Têtes depuis 2014. Il succédé à Philippe Bouvard, créateur et animateur de l'émission depuis trente-sept ans. Créée en 1977, l'émission Les Grosses Têtes a également été animée un an par Christophe Dechavanne en 2000.

Lors de son arrivée dans l'émission Les Grosses Têtes en août 2014, Laurent Ruquier avait invité ses acolytes de la Bande à Ruquier à venir le rejoindre dont Pierre Bénichou, Jean-Pierre Coffe, Isabelle Mergault mais aussi quelques chroniqueurs de son prédécesseur comme Jean-Jacques Peroni, Bernard Mabille, Chantal Ladesou ou Laurent Baffie.

En 2015, l'émission Les Grosses Têtes s'est déclinée à la télévision avant d'être rebaptisée en tant que Les Grosses Têtes font du ski, Les Grosses Têtes retournent à l'école en 2018, Les Grosses Têtes jouent le jeu en 2019, Les Grosses Têtes fêtent le Carnaval, Les Grosses Têtes : Plus on est de filles, plus on rit ! en 2020 ou encore une édition spéciale Saint Valentin en 2021.