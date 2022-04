Laurent Ruquier prêt à reprendre un ex-pensionnaire écarté des Grosses Têtes : "Quand il voudra..."

Pour rappel, invité de Non Stop People le jeudi 1er avril 2021, Jean-Jacques Peroni avait partagé sa vision de la nouvelle ligne des Grosses Têtes, l'émission essayant de se rajeunir et de se diversifier tout doucement. "Quand je m'emmerde, je me tire. Comme on est sous la botte à la kommandantur bien pensante, je m'emmerde. Je dis qu'on ne peut pas faire rire avec des bonnes pensées (...) On est censuré par la bien-pensance et la 'moraline'. Il y a de l'autocensure. Je raconte une blague. Et Laurent Ruquier me dit : 'Celle-là, on va la couper.' Comme je dis, on n'est pas à France Inter ici, merde !", disait-il alors. Remercié dans la foulée par la direction de RTL qui précisait qu'il n'était pas viré car il n'était tout simplement pas salarié du groupe, il était toutefois écarté du programme. Pas fâché avec Laurent Ruquier, il pourrait donc revenir un jour...