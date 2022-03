Christine Bravo : Laurent Ruquier révèle le lieu de son mariage !

Christine Bravo s'apprête à remonter l'allée, en robe blanche, bouquet de fleurs à la main, pour épouser son chéri Stéphane. Les deux amoureux, qui vivaient jusqu'à présent sur une péniche sur les eaux de la Seine, ont prévu de s'unir devant l'Eternel au mois de juin 2022. La date, l'animatrice l'avait annoncée en tout début d'année, en même temps qu'elle avait annoncé son projet de mariage. Le lieu de la cérémonie était, en revanche, tenu secret.

Les secrets, malheureusement, ne tiennent pas longtemps quand Laurent Ruquier fait partie de la confidence. Le lundi 14 mars 2022, dans l'émission Les Grosses Têtes sur RTL, le présentateur du show a effectivement présenté Christine Bravo en précisant qu'elle provoquait, actuellement, "des manifestations sur toute l'île de beauté". Vous l'aurez donc compris, les festivités auront lieu en Corse. Et les habitants de l'île vont devoir s'habituer à la présence de Madame et Monsieur Stéphane Bachot.

Je deviens citoyenne corse

"Je ne suis pas encore mariée, je vais me marier en juin, a rappelé Christine Bravo sur RTL. Je deviens citoyenne corse, puisque ça va être ma résidence principale. Parce que j'adore la Corse." La chroniqueuse de Laurent Ruquier, âgée de 65 ans, ne pensait certainement pas se marier quand elle a croisé la route de son compagnon pour la première fois. "Je suis tombée par hasard sur des annonces de péniche et une agence spécialisée. C'est son directeur, Stéphane Bachot, qui m'a fait visiter ce bateau qui tombait en ruines à l'époque. J'ai eu un coup de foudre et je l'ai acheté, racontait-elle au journal Le Parisien. Ensuite, il m'a montré d'autres péniches dont la sienne. Et nous sommes tombés amoureux comme des gamins de 14 ans."

Stéphane Bachot fait d'étranges cadeaux le jour de la Saint-Valentin, certes, mais il reste tout de même le meilleur des chéris aux yeux de Christine Bravo. On ne sait pas si la cérémonie sera organisée sur l'eau mais une chose est sûre, il n'en manque pas en Corse ! Tous nos voeux de bonheur aux les futurs mariés...