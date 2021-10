Christine Bravo cinglante, elle recadre violemment son compagnon : "Fous-moi la paix !"

Par Anouchka Volkov Rédactrice Telle un véritable agent du KBG, Anouchka mène l’enquête pour dénicher et trouver tous les scoops liés aux stars. Aucune mission n’est impossible pour cette journaliste possédant un véritable sang-froid. Très admirative de ce brave camarade Poutine, elle possède son flegme et sa détermination.

Alors qu'elle expliquait avoir eu un coup de foudre pour son compagnon il y a un an, Christine Bravo a expliqué qu'elle ne le supportait plus ! Comparé à un pot de glue, l'homme en a pris pour son grade et a eu droit à un message cinglant de l'animatrice...

L'amour vache ! En pleine émission des Grosses Têtes le 26 octobre 2021 sur RTL,Christine Bravo n'a pas hésité à tacler violemment son compagnon devant les autres chroniqueurs. Alors que Laurent Ruquier évoquait un nouveau concept de collier pour chiens qui sonne lorsqu'il est trop loin de son maître, l'ex-femme de Philippe Brunel a vidé son sac en indiquant que son compagnon avait lui-aussi tout d'un toutou et serait d'ailleurs vraiment "pot-de-colle". Il en fait trop "Tu peux pas savoir, il m'accompagne partout, il m'amène mon scooter le matin pour que je parte aux Grosses Têtes, il m'apporte le café (...) il en fait trop" a-t-elle expliqué en direct dans l'émission. Si de nombreuses femmes seraient ravies d'être avec un homme attentionné et fidèle, l'animatrice de 65 ans trouve au contraire que les hommes trop gentils sont ennuyeux. "Un mec dont tu sais qu'il ne te trompera jamais, mais quelle horreur" a-t-elle ainsi ajouté. En bonus, l'ancienne animatrice de l'émission Mille Bravo lui a passé un message (cinglant) : "Laisse-moi tranquille, vis ta vie, occupe toi va voir des filles, fous-moi la paix". Son compagnon appréciera ! Pour rappel, la chroniqueuse de RTL a officialisé avec son chéri Stéphane Bachot en 2020 à l'occasion d'une interview pour Le Parisien. Elle avait alors expliqué avoir eu un véritable coup de foudre pour son homme, qui était déjà casé à l'époque. Très amoureuse, elle confiait les dessous de leur rencontre sur l'eau. "Je suis tombée par hasard sur des annonces de péniche et une agence spécialisée. C'est son directeur, Stéphane Bachot, qui m'a fait visiter ce bateau qui tombait en ruines à l'époque. J'ai eu un coup de foudre et je l'ai acheté. (...) Ensuite, il m'a montré d'autres péniches dont la sienne. Et nous sommes tombés amoureux comme des gamins de 14 ans. C'est avec lui que je vis aujourd'hui, sur son bateau" avait-elle révélé.