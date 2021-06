Christine Bravo en couple : rares images de son compagnon Stéphane

C'est il y a un an que Christine Bravo a officialisé sa relation avec Stéphane Bachot, à l'occasion d'une interview pour Le Parisien. Elle a révélé qu'elle avait pris la décision de quitter son "appartement du Sentier" pour vivre sur l'eau. "Je suis tombée par hasard sur des annonces de péniche et une agence spécialisée. C'est son directeur, Stéphane Bachot, qui m'a fait visiter ce bateau qui tombait en ruines à l'époque. J'ai eu un coup de foudre et je l'ai acheté. (...) Ensuite, il m'a montré d'autres péniches dont la sienne. Et nous sommes tombés amoureux comme des gamins de 14 ans. C'est avec lui que je vis aujourd'hui, sur son bateau", avait-elle expliqué. Et à Femme Actuelle, elle a dévoilé que tous deux étaient en couple au moment de leur rencontre. Mais un coup de foudre ne se contrôle pas, ils ont donc fini par quitter leurs conjoints respectifs et ils ne le regrettent aucunement : "A 62 ans, je pensais que, pour moi, c'était terminé tout ça. J'étais heureuse avec mes enfants, mes potes... L'amour, ce n'était plus du tout un projet. Et là, j'ai 14 ans ! C'est bien la preuve que la vie peut vous faire tous les coups, les coups foireux ou atroces comme les meilleures surprises. Un jour, vous êtes au fond du trou et le lendemain, tout s'éclaire."

Christine Bravo est aussi comblée dans sa vie professionnelle. Il y a un an, elle a monté un nouveau business. Pour ce faire, elle a acheté un yacht hollandais de 16 mètres afin d'organiser des croisières parisiennes, qui peuvent durer de deux heures à un week-end entier. C'est au port de l'Arsenal (Paris, 12e) que son gros bateau baptisé Frou-Frou est amarré. Les personnes qui souhaitent faire un tour ne manquent de rien et peuvent en apprendre plus sur l'histoire de Paris.