Christine Bravo en couple : l'identité de son séduisant compagnon dévoilée

Christine Bravo est une femme heureuse et amoureuse. Interrogée par Le Parisien sur son nouveau projet, loin de la télévision, la femme de 64 ans en a profité pour en dire un peu plus sur l'homme qui partage actuellement sa vie.

La télévision, c'est terminé pour l'ancienne présentatrice de Sous les jupons de l'histoire (Chérie 25) ou Frou-Frou (France 2). Elle souhaite laisser cette période de sa vie derrière elle. "J'ai adoré ça et je ne regrette rien. J'ai rencontré plein de gens formidables et, contrairement à ce qu'on croit, très peu de vrais connards... Mais aujourd'hui, à 64 ans, je n'ai plus envie de travailler autant. J'ai acheté un catamaran à La Trinité-sur-Mer. Dès que mon homme sera à la retraite, on partira faire le tour du monde", a confié Christine Bravo.

Son compagnon, elle l'a rencontré grâce à sa nouvelle vie. La membre des Grosses Têtes (RTL) a en effet pris la décision de quitter son "appartement du Sentier" pour vivre sur l'eau. "Je suis tombée par hasard sur des annonces de péniche et une agence spécialisée. C'est son directeur, Stéphane Bachot, qui m'a fait visiter ce bateau qui tombait en ruines à l'époque. J'ai eu un coup de foudre et je l'ai acheté. C'est lui aussi qui a eu l'idée de croisières historiques. Ensuite, il m'a montré d'autres péniches dont la sienne. Et nous sommes tombés amoureux comme des gamins de 14 ans. C'est avec lui que je vis aujourd'hui, sur son bateau", a-t-elle révélé.

En plus de vivre sur une péniche, Christine Bravo a monté un nouveau business qui a débuté début juin. Elle a acheté un yacht hollandais de 16 mètres afin d'organiser des croisières parisiennes, qui peuvent durer de deux heures à un week-end entier. C'est au port de l'Arsenal (Paris, 12e) que son gros bateau baptisé Frou-Frou est amarré. En montant, le public peut découvrir un style Art déco et le confort est au rendez-vous. Banquette sur le pont, salle à manger, chambres, cuisine et WC à l'intérieur... Les personnes qui souhaitent faire un tour ne manquent de rien et peuvent en apprendre plus sur l'histoire de Paris grâce à Philippe Charlier, Élisabeth de Feydeau et Marc Fourny (qui ont aussi participé à l'émission Sous les jupons de l'histoire).

Si elle n'est pas de toutes les croisières, la maman de Mathieu Cervantes (42 ans) et de Clara Brunel (27 ans) se plaît à participer à certaines et ne manque pas de divertir ses clients. Denis Brogniart ou Stéphane Rotenberg peuvent en témoigner.