Christine Bravo amoureuse : Un homme a bouleversé sa vie (et sa garde-robe)

Qui a dit que la vie sentimentale était à jeter aux oubliettes après 60 ans ? Certainement pas Christine Bravo qui s'offre une seconde jeunesse avec un mystérieux amoureux dont elle semble très éprise. Invitée sur le plateau de l'émission Diversion le 24 janvier 2020, l'ancienne chroniqueuse télé a confié être "très amoureuse" à l'animateur Arthur. Très surpris, il confie même "n'avoir jamais vu" Christine en robe. Comme sur un petit nuage, elle s'explique :"On a envie de se féminiser avec l'amour". Ancienne célibataire endurcie, Christine semble avoir trouvé chaussure à son pied et couler des jours heureux avec son bel étalon, dont elle n'a par ailleurs pas dévoilé le nom...

S'agit-il de son ancien crush Fabrice Amedeo ? De son ex mannequin Reynald Buisson ? Ou Christine a-t'elle simplement rencontré un nouvel homme qui a su conquérir son coeur ? Impossible d'en savoir plus pour le moment. Maman de deux enfants (Mathieu Cervantès né en 1978 et Clara Brunel née en 1992), l'ancienne chroniqueuse de l'émission On a tout essayé a changé d'avis sur l'amour. En 2010, elle confiait au magazine VSD, sans doute un peu blasée par ses dernières histoires d'amour : "Je suis célibataire. je ne veux pas d'homme à domicile et je ne couche que le premier soir". Véritable Casanova à l'époque, elle révélait même avoir été coupable d'infidélité en déclarant :"Je n'ai pas résisté à la tentation, j'ai fait éclater mon couple qui était solide, parce que je voulais absolument vivre la passion. Est-ce que j'ai bien fait ? Je ne suis pas sûre. Mais quoi qu'on choisisse dans ce genre de situation, ce sera dans le regret."

Quoi qu'il en soit, c'est de l'histoire ancienne pour Christine qui semble éperdument amoureuse de son nouveau chéri. Comme quoi, personne n'est à l'abri d'un coup de foudre...