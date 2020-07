Christine Bravo déjà en couple quand elle a rencontré Stéphane : elle raconte

Terminés les plateaux télévisés, Christine Bravo s'est lancée dans une nouvelle vie. Depuis début juin, l'ancienne présentatrice de Sous les jupons de l'histoire (Chérie 25) propose des croisières historiques (appelées Sous les jupons de la Seine) sur un yacht hollandais de 16 mètres baptisé Frou-Frou, comme la célèbre émission qu'elle a animée de 1992 à 1994, sur France 2. Elle a également pris la décision de quitter son appartement pour s'installer sur une péniche. Deux projets qui lui ont permis de rencontrer l'homme qui fait actuellement battre son coeur : Stéphane Bachot.

"Si je ne l'avais pas rencontré, je n'aurais pas fait tout ça. Il s'y connaît, il m'a aidée pour tous les problèmes techniques liés à la navigation... C'est un marin. Et puis, j'ai fait une bonne opération : je devais lui acheter une péniche et, au final, j'habite sur la sienne (rires) !", a confié Christine Bravo à Femme actuelle. Ce bonheur, la sympathique blonde de 64 ans pensait ne plus y avoir le droit. Mais le destin en a décidé autrement : "A 62 ans, je pensais que, pour moi, c'était terminé tout ça. J'étais heureuse avec mes enfants, mes potes... L'amour, ce n'était plus du tout un projet. Et là, j'ai 14 ans ! C'est bien la preuve que la vie peut vous faire tous les coups, les coups foireux ou atroces comme les meilleures surprises. Un jour, vous êtes au fond du trou et le lendemain, tout s'éclaire."

Ça le gêne quand des gens hurlent mon nom dans la rue

Cette relation était encore plus une belle surprise pour Christine Bravo, car, à l'époque de leur rencontre, la maman de Mathieu Cervantes (42 ans) et de Clara Brunel (27 ans) n'était pas du tout dans l'optique de se mettre avec lui. "Ni lui ni moi n'étions sur le marché", a précisé la Grosse Tête de RTL. Mais Stéphane et elle ont fini par quitter leurs conjoints respectifs et ils ne le regrettent aucunement. Depuis, elle a l'impression d'être comme dans un film et, selon elle, leurs expériences passées leur permettent d'être 100% heureux aujourd'hui : "Avec tout ce que l'on a accumulé dans notre vie d'expériences... cela apporte une sagesse et un fou rire permanent. Je me souviens que, quand j'avais 30 ans, je ne passais rien à personne. Maintenant, j'oublie. L'âge vous rend tolérant. (...) C'est la vie normale, sans galère, sans prise de tête."

Si elle est au comble du bonheur, Christine Bravo ne compte pas évoquer son compagnon à chaque interview. Stéphane Bachot est en effet "très discret", il n'est pas à l'aise avec l'idée de sortir de l'ombre. "Ça le gêne quand des gens hurlent mon nom dans la rue (rires) ! Ce n'est pas facile d'être avec quelqu'un de très populaire", a-t-elle reconnu. Mais prochainement, les tourtereaux devraient mener une vie plus calme. Quand ils seront à la retraite, ils ont prévu de naviguer sur le Pacifique Sud. Un véritable conte de fées.