Christine Bravo : Ce cadeau très décevant reçu à la Saint-Valentin par son futur mari...

Christine Bravo nage dans le bonheur avec son compagnon Stéphane Bachot, rencontré en 2020. A l'époque, elle ne s'attendait pas à ce que cet homme bouleverse autant sa vie. Plus heureuse que jamais avec lui, l'ancienne animatrice de l'émission culte Union Libre a néanmoins fait part d'une anecdote plutôt drôle dans l'émission Les Grosses Têtes ce mardi 15 février.

Christine Bravo avait passé la veille une soirée en amoureux à l'occasion de la Saint-Valentin. Elle a même eu droit à un cadeau de la part de son homme. Sauf que ce dernier était très loin de ce à quoi elle s'attendait : "Je suis sûre qu'aucune femme au monde n'a eu ça... un grille-pain !, a-t-elle lancé sur le plateau de l'émission animée par Laurent Ruquier. Il est arrivé tout content, il y a un cadeau sur la table. Moi je suis contente, je commence à dépiauter... et je vois écrit Moulinex".

Difficile pour Christine Bravo, plutôt franche, de masquer sa déception : "J'ouvre et je dis : 'Oh, c'est super'". Face à la mine déconfite de sa compagne, Stéphane Bachot a compris et a voulu faire promettre à sa chérie de ne pas en parler dans les Grosses Têtes. Malheureusement pour lui, Christine Bravo a dégainé plus vite que son ombre et a provoqué les rires de ses camarades de micro. Certes, Stéphane Bachot n'a pas tapé dans le mille avec son cadeau mais n'est-ce pas l'intention qui compte ?

Ce n'est en tout cas pas ce faux-pas qui va empêcher Christine Bravo de lui dire 'oui' devant monsieur le maire. Emission propice à la confidence, la chroniqueuse avait révélé le 20 janvier dernier son futur mariage avec son chéri : "Je me marie avec mon marin", avait-elle confirmé. La cérémonie prévue en juin prochain accueillera sans doute toute l'équipe des Grosses Têtes qui ne manquera pas de charrier Stéphane Bachot pour son cadeau de Saint-Valentin. Si Christine est toujours aussi amoureuse, sur ce coup-là, elle ne lui a pas dit Bravo.