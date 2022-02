"J'avais tout prévu" : Benjamin Castaldi raconte sa Saint-Valentin ratée

Benjamin Castaldi n'a peut-être pas toujours assuré en amour mais pour cette nouvelle Saint-Valentin passée au côté de sa femme Aurore Aleman, le chroniqueur de Touche pas à mon poste l'a choyée. Enfin du moins, c'était ce qu'il voulait puisque comme il l'a raconté sur le plateau du talk-show ce mardi 15 février, tout ne s'est pas passé comme il l'avait prévu. Et il y avait de quoi être dégoûté. Questionné par Cyril Hanouna sur sa soirée de la veille, l'ex-compagnon de Flavie Flament a indiqué qu'il avait "tout prévu". Hôtel, restaurant, pétales de roses semblaient composer le cocktail qu'il avait réservé à sa douce pour cette soirée en amoureux. Mais un petit imprévu est venu se glisser dans cette programmation pourtant bien rodée. Un certain Gabriel : "Mon fils a eu une otite le week-end dernier donc du coup, on est resté à la maison et voilà, j'ai perdu les arrhes !" a-t-il rigolé avant d'indiquer qu'il avait finalement trouvé un arrangement avec l'hôtel en question. Complètement fou de son épouse, ce n'est que partie remise pour Benjamin Castaldi.

Benjamin Castaldi n'a jamais été aussi fière que depuis qu'il partage la vie d'Aurore Aleman. Sur les réseaux sociaux, le chroniqueur de TPMP n'a de cesse de faire des déclarations enflammées à la femme qu'il a épousée en août 2016. Pour leurs deux ans de mariage par exemple, il avait publié un cliché de sa chérie, la tête à côté de la sienne : "Deux ans qu'un ange s'est posé sur mon épaule" écrivait-il en légende. Même s'ils se sont déjà dit 'oui', les amoureux envisagent même de renouveler leurs voeux à l'été 2022. Un nouveau beau projet après la venue de leur petit Gabriel.

C'est encore une fois par amour pour Aurore qu'un bébé a agrandi la famille car comme il le déclarait si bien dans Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi se trouvait "trop vieux" : "Ma seule angoisse est d'avoir un pépin de santé et de faire un orphelin. Quand j'y pense j'ai envie de pleurer". Aurore Aleman aura finalement convaincu son homme : "J'ai trois garçons qui sont déjà très grands, et je me suis dit : 'Si j'ai un nouvel enfant, est-ce que je vais avoir la force physique de faire des choses avec eux ?' (...) Comme ma femme est plus jeune que moi - on a quasiment dix ans d'écart - et quand votre femme que vous aimez vous demande si on ne ferait pas un petit bout de chou... C'est vrai que j'ai hésité, j'ai longuement hésité. Et puis chemin faisant, je me suis dit que je ne pouvais pas lui refuser cette chose-là". La plus belle preuve d'amour qu'il pouvait lui donner finalement !