Benjamin Castaldi : Son coup de foudre pour Flavie Flament, alors en couple avec un autre animateur

Une fois de plus, Cyril Hanouna et son équipe de chroniqueurs ont offert un moment de pure rigolade aux téléspectateurs de Touche pas à mon poste. Ce mercredi 6 octobre 2021, le trublion du PAF et sa bande ont abordé le sujet des coups de foudre à la télévision. Benjamin Castaldi a donc raconté le jour où il a flashé sur Flavie Flament. C'était en 2000, pendant l'émission Les petits princes sur TF1, durant laquelle ils ont interprété On va s'aimer de Gilbert Montagné. Après avoir revu les images, l'animateur de 51 ans est revenue sur la naissance de son histoire d'amour avec la mère de son fils Enzo (17 ans).

"On s'était croisé avant le prime, pour les répétitions mais c'était à ce moment qu'on a matché. Elle était avec quelqu'un à ce moment-là, un animateur", a lancé Benjamin Castaldi, qui ne voulait pas nommer cet homme mystérieux. "C'était pas Emmanuel Chain ?", dévoile sans le vouloir Baba. "Le premier témoin de ce coup de foudre c'était Valérie Benaim", continue le papa de Simon (21 ans). "J'étais en panique et je suis allé la voir en loge. Je lui ai dit 'je viens d'avoir un coup de foudre, je suis dans une m*rde noire, je vais changer de vie", a poursuivi Benjamin Castaldi. Avant que sa collègue et amie ne reprenne. "Il voulait arrêter l'émission, je le connais, il est impulsif. Donc je lui ai dit de se calmer, de penser à son fils qui avait 9 mois à l'époque [Julien, né d'une précédente union avec Valérie Sapienza, NDLR]."

Et Benjamin Castaldi de poursuivre son récit. "Je suis allé en thalasso avec ma compagne et notre fils et j'ai tout quitté, juste avant le 31 décembre pour rejoindre Flavie. On est allé en Normandie à la ferme de Saint Siméon, et ça a été la folie !" Sous les rires de Cyril Hanouna et des autres, Benjamin Castaldi, qui a récemment déclaré qu'il n'avait pratiquement rien déboursé pour son mariage avec l'animatrice, a expliqué pourquoi, selon lui, son couple avec Flavie Flament n'a pas tenu. "Je pense qu'on a été pris dans un tourbillon de célébrité et qu'on s'est fait manger par le système. A l'époque, on faisait rêver, ça marchait pour nous deux professionnellement." Et de conclure : "On a vécu à 2000 à l'heure pendant 4 ans".

Aujourd'hui, le quinquagénaire vit heureux en ménage avec sa partenaire Aurore Alemen et leur fils Gabriel (1 an et demi).