"Ma femme était en colère" : Benjamin Castaldi recale une Miss France allongée dans sa chambre d'hôtel !

Deux chroniqueurs de Touche pas à mon poste ont-ils fricoté en off ? C'est ce que Cyril Hanouna annonce jeudi 30 septembre 2021, sur le plateau de C8. Lors de leur voyage groupé en Laponie fin 2018, Benjamin Castaldi a été contraint de virer une Miss France de sa chambre à l'hôtel... Face aux téléspectateurs, il raconte la scène improbable.

D'après l'animateur vedette de l'émission, Benjamin Castaldi est "soupçonné d'avoir eu une aventure avec Delphine Wespiser". Le chroniqueur se défend, expliquant que c'est Cyril Hanouna qui a décidé de faire des duos par chambre. Lui est tombé avec la jolie reine de beauté. "Moi, je savais que derrière cette mise en scène, cette mascarade, ce n'était que pour la télévision, pour rigoler, pour du jeu", raconte l'amoureux d'Aurore Aleman. Et alors qu'il se couche, Delphine Wespiser toque à sa porte. Elle se fait gentiment rembarrer par le chroniqueur. "Non, tu ne peux pas dormir avec moi parce que c'était pour de faux. Je suis désolé", lui lance-t-il.

Mais face à l'instance de la belle Miss France 2012, il accepte de la laisser s'installer sur le canapé. Elle y reste, "attendant la séquence" à tourner. Finalement, Benjamin Castaldi demande à sa collègue de quitter la chambre. "Il n'y aura pas de séquence vu que tout le monde dort. Donc je lui ai gentiment dit que ça ne servait à rien de coucher dans ma chambre et qu'il faut partir ailleurs. Il n'y a absolument rien eu", poursuit-il. Et de préciser : "Cette histoire a fuité et ça a mis un petit peu en colère ma femme. J'ai dû lui expliquer ce qui s'était passé. Ma femme m'a cru."

Après le récit de Benjamin Castaldi, c'est au tour de Delphine Wespiser de s'expliquer par téléphone. Elle confirme l'histoire de roulement de chambres pour les séquences rigolotes. "J'ai toqué à la première chambre que j'ai trouvé, c'était Benjamin. (...) Moi ça ne me dérange pas de dormir dans la chambre des autres, je ne vois pas le mal", raconte-t-elle. La fin de l'histoire n'est toutefois pas la même ! D'après l'amoureuse de Roger, Benjamin Castaldi s'est endormi et a même ronflé. Mais la conclusion est la même : il ne s'est rien passé !