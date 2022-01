Christine Bravo va se marier avec Stéphane : elle dévoile la date de la cérémonie !

On peut affirmer, sans se tromper, qu'elle nage dans le bonheur. Christine Bravo, qui vit sur une péniche depuis des mois avec son amoureux Stéphane, s'apprête à se remarier comme elle l'a annoncé dans l'émission Les Grosses têtes le jeudi 20 janvier 2022. La date de la cérémonie ? Dès le mois de juin. Les conditions seront donc idéales, en ce début de saison estivale, pour se dire "oui" depuis bâbord ou tribord.

Nous sommes tombés amoureux comme des gamins de 14 ans

Décidément, l'amour peut tomber sur le coin du nez de quiconque, à n'importe quel instant de la vie. C'est en choisissant de quitter son appartement parisien, il y a des années de ça, que Christine Bravo a croisé la route de celui qu'elle surnomme son "marin". "Je suis tombée par hasard sur des annonces de péniche et une agence spécialisée. C'est son directeur, Stéphane Bachot, qui m'a fait visiter ce bateau qui tombait en ruines à l'époque. J'ai eu un coup de foudre et je l'ai acheté, racontait-elle au journal Le Parisien. Ensuite, il m'a montré d'autres péniches dont la sienne. Et nous sommes tombés amoureux comme des gamins de 14 ans. C'est avec lui que je vis aujourd'hui, sur son bateau."

A 62 ans, je pensais que, pour moi, c'était terminé tout ça

Divorcée de Philippe Brunel, avec qui elle conserve des rapports peu cordiaux, maman d'une fille baptisée Clara et grand-mère d'une adorable Enora, Christine Bravo était certaine que les dés étaient jetés et qu'elle n'aurait plus jamais le coeur qui bat. "A 62 ans, je pensais que, pour moi, c'était terminé tout ça, confiait-elle à Femme Actuelle. J'étais heureuse avec mes enfants, mes potes... L'amour, ce n'était plus du tout un projet. Et là, j'ai 14 ans ! C'est bien la preuve que la vie peut vous faire tous les coups, les coups foireux ou atroces comme les meilleures surprises. Un jour, vous êtes au fond du trou et le lendemain, tout s'éclaire." Ha, la flamme folle de l'amour...