Christine Bravo, grand-mère touchante : elle présente son "petit trésor", sa petite-fille Enora

Elle a beau clamer le contraire sur les plateaux télé, Christine Bravo est bel et bien une mamie gâteau ! L'animatrice de 65 ans, amie de longue date de Laurent Ruquier, a partagé des clichés de sa petite-fille adorée, Enora ! Complètement gaga de la fillette, celle qui présentait l'émission Sous les jupons de l'Histoire sur Chérie 25, ne cache pas sa joie à l'idée de passer de précieux moments en sa compagnie.

"Furieuse envie de vous présenter mon petit trésor de petite-fille, Enora", écrit la journaliste sur le réseau social. Sur ces photos, on peut voir la petite fille en question, portant un maillot de bain deux pièces blanc à rayures rouges et un bob beige. Petite tête brune, elle a l'air espiègle et nage dans l'eau sous le regard avisé de sa grand-mère. Maman de deux grands enfants, Clara Brunel et Mathieu Cerventes (28 et 43 ans), Christine Bravo connaît donc la joie de la vie de mamie.

Dans l'espace commentaires, certains de ses abonnés n'hésitent pas à la taquiner gentiment.