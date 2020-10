Christine Bravo et sa fille se font tatouer : un "défaut génétique" illustré en commun

À 64 ans, Christine Bravo prouve qu'elle est encore jeune dans sa tête et une maman rock'n'roll ! Sur Instagram, l'animatrice de l'émission culte Union libre a dévoilé qu'elle avait partagé avec sa fille une séance de tatouages. Elle a posté les motifs pour lesquelles elles ont optés et qui ont détail symbolique en commun.

Le 1er octobre, Christine Bravo interpellait ses followers en mettant en ligne une vidéo. "Devinez ce que je fais ????", écrivait-elle alors qu'on pouvait voir un tatoueur, masque sur le visage, outil à la main en train de s'exécuter. Dans la foulée, elle confirmait qu'elle avait bel et bien cédé à l'appel du tatouage. Postant la photo de deux motifs différents, elle s'expliquait sur cette démarche. "Un indice... mon père, ma fille et moi avons l'auriculaire tordu. Défaut génétique. Donc on a fait réaliser 2 dessins en clin d'oeil....", disait-elle. Deux dessins représentant des mains jointes, l'une avec un soleil et l'autre avec un coeur, mais sur lesquels apparaît effectivement l'auriculaire recourbé. Un petit motif commun touchant.

Christine Bravo a dévoilé que le dessin avec le coeur était celui choisi par sa fille Clara Brunel, née en 1995 de son union passée avec le journaliste Philippe Brunel. Sa fille elle-même est devenue journaliste et a notamment travaillé pour le magazine Le Point. L'animatrice, redevenue pensionnaire régulière des Grosses Têtes sur RTL après une longue absence, est aussi la maman de Mathieu Cervantès, né en 1976 de son union terminée avec Paco Cervantes. Très famille, elle est également une heureuse grand-mère de trois petits-enfants. Ont-ils eux aussi le même défaut génétique ?

L'animatrice, qui propose aussi depuis plusieurs mois des croisières historiques, avait promis à ses fans de leur montrer quelques jours plus tard son tatouage à elle, en couleur et sur l'avant-bras, mais elle ne l'a pas (encore) posté sur son fil. Est-ce que son amoureux, Stéphane, aime son tatouage ? Mystère...