Christine Bravo, les cheveux rouges : son chéri la rate, elle explique son improbable motivation

Christine Bravo avait envie de changement à l'approche de la nouvelle année et cela passe par une petite folie capillaire. Sur Instagram, l'ancienne animatrice de l'émission Union libre a posté un selfie pour montrer à ses abonnés sa nouvelle couleur. Dans Les Grosses Têtes sur RTL elle en a dit un peu plus...

Le mardi 24 novembre, dans l'émission animée par Laurent Ruquier - qu'elle a rejoint depuis quelques mois après une longue pause -, Christine Bravo a montré sa nouvelle tête aux chroniqueurs. "Je me suis fait les cheveux rouges hier. Vous avez pas vu les Champs-Elysées ? Hier ça s'est illuminé en rouge [pour Noël, avec l'aide de Louane et la maire de Paris, Anne Hidalgo, NDLR] et donc moi je suis très Champs-Elysées !", a-t-elle expliqué en se justifiant sur ce choix d'une manière totalement improbable et inattendue. Bien évidemment ses petits camarades y sont allés de leurs plaisanteries, la comparant tour à tour à "un gros Babybel" ou à la chanteuse Régine...

Le lendemain, de retour dans l'émission, Christine Bravo (64 ans) a de nouveau parlé de sa couleur. Celle que l'on connaît surtout blonde mais qui a aussi été brune étant très jeune - à une période où elle ne s'aimait pas - a accusé son nouveau compagnon Stéphane d'avoir raté sa couleur ! "C'est mon compagnon qui m'a fait le derrière et je pense qu'il a pas forcé sur la couleur. Et ça va chier à la maison !", a-t-elle clamé alors que Valérie Mairesse lui faisait remarquer une différence de teinte sur ses cheveux. Mais l'ancienne animatrice de Frou-Frou, qui propose désormais des croisières historiques sur la Seine, est ravie de son choix. "Je suis jolie. Et, d'ailleurs, c'est la couleur de Noël", a-t-elle ajouté, avant de se faire un peu de promo pour inciter les auditeurs à offrir une de ses croisières comme cadeau au pied du sapin.