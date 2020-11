Louane marraine des illuminations des Champs-Élysées : un beau message pour les fêtes

La tradition, c'est la tradition. Malgré le confinement, un petit groupe s'est réuni sur les Champs-Élysées afin de lancer les décorations de Noël. Anne Hidalgo, le président du comité Champs-Élysées Jean Noel Reinhardt, la maire du 8e arrondissement Jeanne d'Hauteserre et Louane étaient présents le dimanche 22 novembre 2020 afin d'illuminer la plus belle avenue du monde.

Pour Louane, maintenir les illuminations est un acte de résistance : pandémie ou pas, il faut célébrer les fêtes de fin d'années. "C'était vraiment très important de pouvoir maintenir ces illuminations, d'apporter un peu de joie, un peu de bonheur et un peu de chaleur dans le foyer des gens même si c'est justement dans leurs foyers et à distance. En tous cas c'est que de la chaleur autour de nous (...) Protégez-vous, faites attention à vous, et passez de joyeuses fêtes", a souhaité la marraine de cette édition 2020 au micro de BFM Paris.

Sur Twitter, la maire de Paris s'est félicitée du maintien de ce bel évènement annuel. "Ça y est ! Les Champs-Élysées s'illuminent pour les fêtes ! Cette année, plus que jamais, ce moment va permettre à toutes les Parisiennes et à tous les Parisiens de s'émerveiller sur la plus belle avenue du monde parée de mille feux !", a tweeté Anne Hidalgo, dimanche.

Cette inauguration était tout particulièrement spéciale cette année. Après s'être inscrits en ligne, des fans venus du monde entier avaient pu se faire attribuer une lumière s'était éclairée dimanche et participer (en visio) aux illuminations.

L'an dernier, l'actrice Ludivine Sagnier donnait le coup d'envoi des illuminations de Paris, qui étaient restées plus de six semaines.