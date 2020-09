Christine Bravo : Ses choix d'obsèques chamboulés par son amoureux ?

Lundi 21 septembre 2020, Laurent Ruquier recevait Valérie Trierweiler dans son émission Les Grosses Têtes, qui a révélé qu'elle avait passé un week-end sportif. De son côté, Christine Bravo a raconté les coulisses du sien : une escapade à Poil, dans la Nièvre. L'occasion d'évoquer contre toute attente qu'elle sait déjà ce qu'elle veut pour ses obsèques. À moins que ses beaux-parents n'arrivent à la faire changer d'avis ?

Christine Bravo (64 ans) régale les auditeurs des Grosses Têtes depuis qu'elle a accepté de revenir dans l'émission après quelques années de bouderie. Et sa dernière anecdote sur son week-end à Poil valait le détour ! "J'étais à Poil. J'allais voir la tombe, la future tombe, de mes beaux-parents. C'est eux qui l'ont achetée et ils nous ont emmenés la visiter [avec son amoureux, Stéphane, NDLR]. Il y a la pierre, ils ont choisi la couleur, le truc au-dessus, ils ont gravé leurs dates de naissance, et ils ont laissé le trou pour 20 [la date de mort incomplète, NDLR]. Ils ont 92 ans", a expliqué la chroniqueuse et désormais propriétaire d'une péniche historique.

Et l'ancienne animatrice de l'émission culte Union libre d'ajouter qu'elle-même avait des plans pour ses obsèques. Mais peut-être qu'ils pourraient évoluer avec le temps. "Ils m'y amènent alors qu'ils savent que je veux aller au cimetière du Montparnasse [dans le 14e arrondissement de Paris, NDLR] au côté de Maupassant. Il m'attend. (...) Mais v'là-t'y pas que mon amoureux me dit : 'Ma chérie, je ne veux pas être au Montparnasse, je veux être à Poil avec mes parents.' Et donc je dis que ça m'ennuie d'être à Poil et là, les parents disent 'venez voir'. Donc on va à Poil et un des mecs des pompes funèbres, un des employés qui fait les obsèques à l'avance, me dit que pour 70 euros de plus, il y a 4 places !", a-t-elle ajouté. Suffisant pour la convaincre ?