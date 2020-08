Christine Bravo en couple : elle dévoile son compagnon en photo

Christine Bravo est une femme amoureuse et elle ne le cache plus. La chroniqueuse des Grosses Têtes (RTL) est folle amoureuse d'un certain Stéphane Bachot. Et le 12 août 2020, elle a posté une photo de son cher et tendre sur Twitter.

Comme de nombreuses personnes dans le monde, l'ancienne présentatrice télévisée de 64 ans est actuellement en vacances. C'est au soleil que Christine Bravo a choisi de les passer et elle n'est pas seule. Son compagnon Stéphane Bachot est à ses côtés pour se ressourcer. L'animateur Florian Gazan est également avec eux et ensemble, ils ont passé un moment privilégié.

Sur Twitter, Christine Bravo a dévoilé une photo sur laquelle on peut apercevoir Florian Gazan et Stéphane Bachot en train de faire du bateau, un dériveur gonflable plus précisément. "Mon ami ⁦@flogazan et mon amoureux en mode navigation", a-t-elle écrit en légende de sa publication.

On ne voit malheureusement que très peu le visage du compagnon de Christine Bravo. Il a en effet des lunettes de soleil et la tête légèrement baissée. Mais qu'importe ce qui compte, c'est que l'ancienne présentatrice de Frou-Frou est heureuse.