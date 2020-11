Christine Bravo, mariée pour échapper à sa "vie de merde" : photo d'archive et confidences

Christine Bravo n'est pas du genre à y aller par quatre chemins quand elle a quelque chose sur le coeur. Ses abonnés sur Instagram tout comme les auditeurs des Grosses Têtes sur RTL peuvent en témoigner. Elle a ainsi relaté, avec franchise, un bout de sa jeunesse compliquée en sortant une photo d'archive.

Sur son compte, l'ancienne animatrice des émissions cultes Frou-Frou et Union Libre a publié une photo d'elle, en noir et blanc, le 21 novembre. En légende, Christine Bravo écrit : "Je retrouve cette photo durant mon déménagement. J'ai 18 ans, je suis en fac, à Jussieu [où elle suivait une licence d'Histoire, NDLR]. Je suis brune aux yeux verts. Je me trouve moche. Je suis bientôt mariée pour échapper à ma vie de merde en banlieue. Bientôt enceinte par réelle envie d'un mini moi. Je me trouve heureuse sur cette photo, alors que je ne l'étais pas."

Des propos touchants sur un pan de sa jeunesse durant laquelle elle n'était donc pas bien dans ses baskets. L'animatrice, née en 1956 et qui a grandi en Ile-de-France auprès de parents réfugiés espagnols, avait quitté le nid familial à sa majorité pour vivre et travailler à Paris ; en parallèle de ses études elle travaillait chez Tati dans le quartier de Barbès. En 1975, elle épousait alors son premier mari, Paco Cervantes. Avec ce dernier, elle a eu un fils : Mathieu Cervantes, né en 1976. Par la suite, celle qui a été maîtresse d'école puis journaliste de presse écrite avant de trouver refuge à la télévision, se mariera une seconde fois en 1991 au journaliste Philippe Brunel, père de sa fille Clara - elle aussi journaliste ! - née en 1995.

Depuis, c'est dans les bras de Stéphane qu'elle a retrouvé l'amour. Un homme avec qui elle vit sur une péniche - l'animatrice de Sous les jupons de l'Histoire propose également des croisières sur un second bateau - et qui aimerait bien qu'elle finisse six pieds sous terre dans son caveau familial...