Christine Bravo vit un cauchemar à cause de son ex-mari : elle pousse un coup de gueule

Alors qu'elle se trouve actuellement en vacances à l'autre bout du monde avec son compagnon Stéphane Bachot, Christine Bravo est en colère contre son ex-mari Philippe Brunel. Une séparation pas tout à fait réglée car l'animatrice et chroniqueuse n'a toujours pas perçu ses droits suite à leur divorce. Sur Twitter, après s'être encore une fois retrouvée dans une impasse avec l'administration française, elle a exprimé sa colère.

"Les filles qui divorcent, (ou pas) faut que je vous dise un truc TRÈS important : NOTEZ le numéro de sécu de votre mari ILLICO. Pourquoi ? La caisse de retraite L'EXIGE pour vous verser VOS droits même 20 ans après votre divorce ! Je mets Emmanuel Macron en copie !", a-t-elle écrit. D'après Christine Bravo, son ex-mari ne souhaite pas lui communiquer les informations dont elle a besoin. "Il ne veut pas me le donner alors qu'on ne m'a JAMAIS demandé mon numéro de sécu pour SA retraite ! Et vous ne COMPRENEZ pas mon indignation ??? Comment les femmes précaires font pour SURVIVRE dans pareil cas ? (...) La caisse de retraite me HARCÈLE pour ce numéro de sécu, ok ? Et BLOQUE mon dossier !", s'est-elle insurgée.

Christine Bravo est d'autant plus agacée que Philippe Brunel, le père de sa fille Clara (29 ans), n'aurait de son côté jamais rencontré aucun problème de la sorte. "Je précise que mon ex mari EST à la retraite et perçoit ses droits depuis 3 ans. Lui a t'on demandé mon numéro de sécu ? L'avait-il en sa possession depuis 20 ans ? Faute de contacts, je l'ignore. Dites-moi si VOUS aussi subissez ce truc débectant ! Elles sont OÙ les féministes ??", a-t-elle ajouté.