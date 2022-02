Laurent Ruquier en couple avec Hugo Manos : le surnom qu'il lui donne révélé, confidences intimes...

Très attentionné et romantique dans l'intimité,Laurent Ruquier semble très amoureux de son compagnon Hugo Manos avec lequel il vit depuis plus de quatre ans. Discret sur sa vie privée, l'animateur d'On est en direct et des Grosses têtes tient à préserver les secrets de sa relation avec son chéri et n'a que très rarement parlé de celui qui partage désormais sa vie. De son côté, Hugo Manos n'hésite pas à dévoiler plusieurs confidences lorsqu'il est sur le plateau de TPMP People. La semaine dernière, il avait officialisé leur histoire d'amour... Le 19 février 2022, le beau brun, torride sur les réseaux sociaux, a d'ailleurs dévoilé le surnom très mignon que lui donne son homme lorsqu'ils sont seuls. "Il m'appelle Bébé", a révélé le jeune homme, un peu gêné par cette craquante déclaration.

"Vu l'écart d'âge en même temps, c'est normal" a renchériJean-Michel Maire avec humour, évoquant ainsi la différence d'âge de 25 ans dans leur couple. Hugo Manos n'a pas hésité à répondre au chroniqueur en faisant référence, lui-aussi, à son grand âge. "Et toi tes copines elles t'appellent Papi ?", a lancé l'influenceur d'origine franco-grecque révélé en 2017 en tant que parrain des candidats de l'émission de télé-réalité Les Vacances des Anges 2. Penaud, Jean-Michel Maire n'a pas su répondre à la punchline salée du beau brun.

Mais au fait, quel est le surnom mignon que donne Hugo Manos à Laurent Ruquier ? "Mon bouchon ?", "Canard en sucre ?" ou "Mon poussin ?" Pas du tout. Hugo Manos appelle simplement l'animateur par son prénom car il n'aime pas donner des surnoms, il n'en a d'ailleurs jamais donné à ses partenaires. "Durant toute ma vie amoureuse, j'ai toujours appelé par le prénom", a confié Hugo Manos.

Il y a quelques semaines, l'influenceur avait dévoilé une audacieuse vidéo TikTok dans laquelle il dansait avec Laurent Ruquier. "Il ne le fait pas avec un enthousiasme délirant, vraiment pas. Il le fait parce qu'il voit que ça me fait plaisir, que c'est quelqu'un de généreux et puis qu'il m'aime. Mais sinon il n'est pas fou amoureux de TikTok ni des réseaux sociaux en général. Et il n'aime pas du tout exposer sa vie privée contrairement à moi", avait confié Hugo Manos dans TPMP People.