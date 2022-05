"Je le dis pour la première fois" : Stéphane Plaza lève le voile sur son orientation sexuelle

Depuis déjà plus de quinze ans, Stéphane Plaza s'illustre dans le milieu audiovisuel. Grâce à ses émissions à succès sur M6, Recherche appartement ou maison et Maison à vendre, il s'est également construit une belle notoriété. Mais s'il est toujours prêt à faire rire avec ses blagues et sa nature très libérée, l'agent immobilier et animateur de 51 ans n'est en revanche que très peu volubile lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie privée. D'ailleurs, ses fans n'ont jamais vraiment su s'il aimait les femmes, les hommes, ou les deux.

Le Journal du Dimanche a tenté sa chance pour en savoir plus à l'occasion d'un portrait qui lui est consacré dans le numéro paru ce 29 mai 2022. D'ordinaire plutôt du genre à entretenir le flou, comme lorsqu'il confiait avoir trouvé "la personne idéale" en 2019 dans Touche pas à mon poste et être prêt pour le mariage, Stéphane Plaza a cette fois-ci joué franc jeu. "Je trouve ça dingue que les gens se posent ce genre de question sur moi", s'est-il d'abord étonné. Et pour lui de faire la grande révélation : "Bon, je le dis pour la première fois : je suis hétérosexuel. Voilà". Fin du mystère !

Stéphane Plaza n'en dira toutefois pas plus autour de sa situation sentimentale. Difficile donc de savoir s'il compte prochainement emménager dans le premier appartement qu'il a acheté de sa vie situé dans le Marais, à Paris, seul ou avec une compagne. En 2021, le meilleur ami de Karine Le Marchand laissait toutefois entendre qu'il avait retrouvé son célibat. Et puis plus rien. Et pour cause, n'importe laquelle de ses confidences lui a toujours causé du tort. "Chaque fois que j'ai parlé de ma vie amoureuse et que j'ai essayé d'être honnête, ça a été une catastrophe. Dès que j'annonce quelque chose sur ce sujet, soit je suis suivi dans la rue, soit on me croit avec les mauvaises personnes et ça me fout un bordel là-dedans !", justifiait-il sa grande pudeur sur le sujet pour Télé +. Résultat, motus et bouche cousue ! "C'est décidé : je n'en parlerai plus !", apportait-il en guise de conclusion.