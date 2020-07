Stéphane Plaza en couple avec la "personne idéale" et prêt pour le mariage

Stéphane Plaza aime amuser la galerie et apporter de la bonne humeur autour de lui. S'il n'est pas timide, le présentateur de M6 de 50 ans est plus pudique quand il s'agit de parler de sentiments. Il a tout de même accepté de parler (un peu) de sa vie privée lors de son interview accordée à Nous deux.

Stéphane Plaza est adepte de l'expression "pour vivre heureux, vivons cachés". Le grand ami de Karine Le Marchand ne s'est jamais dévoilé en couple. En de rares occasions, il a toutefois accepté d'un dire un peu plus sur sa situation amoureuse. Comme lors de son interview pour Nous deux au cours de laquelle il a dévoilé qu'il était toujours en couple. Et cette fois, il pourrait bien passer à l'étape supérieure avec la personne qui partage sa vie. "Je suis toujours prêt pour le mariage, je considère toujours ça comme un accomplissement. Aujourd'hui, je suis comblé. La personne idéale, c'est la personne avec laquelle je suis", a-t-il révélé.

Il y a un an, Stéphane Plaza était invité sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) pour parler de son actualité. Et, surprise, il avait révélé qu'il n'était plus célibataire. Cyril Hanouna avait cherché à savoir où il en était sentimentalement. "Je suis bien, je suis bien. Je suis bien ! Prochaine question ? Bien bien bien, pas sur le marché, très bien. Tout va bien. Bien accompagné, bravo. Tu vois, je suis tellement bien accompagné que je ne regarde même plus à côté les menus, ça ne m'intéresse plus du tout. Je pense que je vais aller au mariage. Pourquoi pas ? Je vais passer avec une petite enveloppe et vous pourrez mettre déjà un petit peu parce que tout le monde ne sera pas invité", avait confié le membre des Grosses Têtes (RTL).

En septembre 2018, lors d'une interview pour Télé Star, Stéphane Plaza avait déjà évoqué l'idée du mariage, ainsi que ses envies de paternité : "Cet été, j'ai été le témoin de mariage des comédiens Arnaud Gidoin et Gaëlle Gauthier. Ça m'a chamboulé. S'il y a un amour véritable, que ça soit dans un an, dans dix ans, je sais aujourd'hui que je ne finirai pas ma vie sans avoir un enfant ou sans me marier."