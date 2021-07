Stéphane Plaza séparé de "la personne idéale" : une rupture annoncée de façon discrète

En 2019, Stéphane Plaza avait surpris tout le monde en révélant sur le plateau de Touche pas à mon poste qu'il n'était plus célibataire. "Je suis toujours prêt pour le mariage, je considère toujours ça comme un accomplissement. Aujourd'hui, je suis comblé. La personne idéale, c'est la personne avec laquelle je suis", avait-il ensuite indiqué à Nous Deux il y a pile un an. Depuis, de l'eau a visiblement coulé sous les ponts comme on peut le comprendre dans le dernier numéro Gala.

Au cours d'une interview "tchin tchin" pour le célèbre magazine, l'incontournable agent immobiliser, animateur et acteur a répondu à une interrogation concernant son endroit rêvé pour ouvrir un bar. Face à une telle question pas de quoi s'attendre à de grandes confidences, et pourtant ! "Tahiti ! Je n'ai plus d'attaches particulières ici", a-t-il répondu. Un aveu qui en dit long et laisse peu de place aux doutes quant à son statut de célibataire. Il poursuit "Et puis, vous savez, la célébrité induit une certaine solitude. Avant je détestais ça, aujourd'hui j'en ai besoin. On n'est pas loin d'être seul quand on est connu !"

Stéphane Plaza serait-il célibataire à cause de sa notoriété ? Bien sûr, il n'en a pas dit plus. L'animateur le plus maladroit du PAF n'a jamais aimé parler de sa vie privée. En décembre, à Télé +, il avait d'ailleurs déclaré ne plus vouloir l'évoquer : "Chaque fois que j'ai parlé de ma vie amoureuse et que j'ai essayé d'être honnête, ça a été une catastrophe." Et d'ajouter : "Dès que j'annonce quelque chose sur ce sujet, soit je suis suivi dans la rue, soit on me croit avec les mauvaises personnes et ça me fout un bordel là-dedans !" Il avait donc conclu : "C'est décidé : je n'en parlerai plus !" On le voyait donc mal dire à la journaliste : "Oyé, oyé je ne suis plus en couple." Stéphane Plaza a donc discrètement fait savoir qu'il n'avait plus d'attaches particulières. Bye bye donc celle qu'il nommait "la personne idéale".