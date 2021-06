Carole Carat rejoint Stéphane Plaza : Sa soeur Fabienne Carat, soutien de taille !

C'est le grand jour. Ce lundi 21 juin 2021, M6 diffuse un nouveau numéro de Maison à vendre, avec Stéphane Plaza... et Carole Carat, nouvelle recrue de l'émission ! Cette décoratrice et architecte d'intérieur, également soeur de la célèbre actrice Fabienne Carat, fait ses premiers pas à l'antenne.

En janvier dernier, Carole Carat a fait appel, avec sa soeur Fabienne Carat, aux services de l'agent immobilier le plus connu du PAF. Stéphane Plaza avait pour mission de proposer un grand appartement parisien aux jeunes femmes. Le but ? Vivre en colocation, d'un côté l'ex-star de Plus belle la vie (France 3) et de l'autre Carole Carat... en famille, avec son mari et leur fille Victoire (2 ans).

Mission accomplie, Stéphane Plaza leur a trouvé la perle rare. Un nouvel appartement au top, et un nouveau boulot, Carole Carat a tout gagné ! "J'ai pu lui montrer ce que je faisais, comment je le faisais et on s'est retrouvés sur plein de valeurs. Il m'a assez naturellement proposé de le rejoindre dans Maison à vendre", se souvient-elle auprès de TV Mag.

Fabienne Carat, premier soutien de sa soeur Carole Carat

Si Carole Carat semble très heureuse de ce nouveau projet, une mini polémique a vu le jour. Certains lui reprochaient d'avoir été pistonnée par sa soeur. Des rumeurs infondées et surtout complètement fausses. "Avec moi, il n'y a jamais de piston. Fabienne Carat n'a donc jamais pistonné sa soeur !", a assuré Stéphane Plaza à Télé Star.

De son côté, l'actrice qui donne désormais la réplique à Xavier Deluc et Franck Sémonin dans Section de recherches (TF1) ne s'est pas exprimée sur le sujet. Il faut dire que les critiques restent une minorité, et pour elle ce qui prime c'est de soutenir sa chère soeur. "Fabienne est la personne qui m'encourage le plus, qui me soutient le plus et qui a envie de me transmettre ses bonnes énergies, ses bonnes ondes, confie Carole Carat à TV Mag. Pour moi, Fabienne est un pilier, c'est quelqu'un qui est à mes côtés."

Nul doute que, pour sa première dans Maison à vendre ce lundi 21 juin 2021 dès 21h05 sur M6, elle pourra compter une nouvelle fois sur les conseils de la belle brune.