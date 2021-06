Fabienne Carat : Sa soeur Carole pistonnée chez Stéphane Plaza ? Grosse mise au point

Fabienne Carat et sa soeur Carole Carat ont fait appel à Stéphane Plaza, star de Maison à vendre et Recherche appartement ou maison sur M6. L'agent immobilier le plus célèbre du PAF avait pour mission de trouver un appartement à acheter pour l'actrice et sa soeur, accompagnée de son mari et leur fille Victoire (2 ans). Défi relevé haut la main ! Et depuis, Stéphane Plaza et Carole Carat, décoratrice et architecte d'intérieur, ont tissé de forts liens, au point de travailler ensemble. De quoi agacer certains qui estiment que la jolie blonde a été pistonnée par la belle Fabienne Carat... Dans Télé Star, l'animateur fait une mise au point musclée.

"Avec moi, il n'y a jamais de piston. Fabienne Carat n'a donc pas pistonné sa soeur !", assure Stéphane Plaza. L'acolyte de Karine Le Marchand le clame haut et fort, "seul le talent [l']intéresse". Et de s'expliquer sur le recrutement de Carole Carat : "Les gens comptent sur nous. Il faut être à la hauteur. Carole a du potentiel. Il nous fallait quelqu'un qui vienne de temps en temps en renfort car Sophie Ferjani et Emmanuelle Rivassoux sont très prises."

Carole Carat, "la fraîcheur de la nouveauté" dans Maison à vendre

Plus encore, Stéphane Plaza indique que "d'autres personnes" vont peut-être le rejoindre à l'antenne. "C'est une manière de donner du peps, de ne plus être sur des automatismes", estime-t-il. L'arrivée de Carole Carat dans Maison à vendre apporte ainsi "la fraîcheur de la nouveauté". "C'est un changement de métier pour elle. En aucun cas je ne la compare à Sophie ou Emmanuelle parce que ça ne lui rendrait pas service. Elles n'ont pas la même expérience", confie l'animateur de 51 ans.

Fabienne Carat ne s'est pas exprimée sur le sujet mais est sans aucun doute ravie de voir sa soeur travailler avec son ami agent immobilier à la télé. De son côté, elle se consacre à ses nombreux projets. L'ex-star de Plus belle la vie donne désormais la réplique à Xavier Deluc et Franck Sémonin dans Section de recherches. En parallèle des tournages, elle prépare de nouvelles chansons pour son album, a publié son livre Danse avec la vie... et le DVD de son one woman show L'amour est dans le prêt ? (bande-annonce ICI) est également disponible à la vente.

L'interview de Stéphane Plaza est à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Star, actuellement en kiosques.