Stéphane Plaza : Il embauche la soeur d'une célèbre actrice pour l'émission "Maison à vendre"

Leur rencontre avait été comme une évidence. Il y a un an, Stéphane Plaza faisait la connaissance de Carole, soeur de l'actrice et comédienne Fabienne Carat. "Il y a eu un vrai truc entre nous (...) D'ailleurs, je pense que je vais la retrouver dans des projets professionnels", confiait l'animateur après avoir aidé la jeune femme à trouver un logement dans son émission Recherche appartement ou maison sur M6. Le présentateur a tenu parole et a décidé d'intégrer Carole dans son équipe de décoratrices d'intérieur déjà composée d'Emmanuelle Rivassoux et de Sophie Ferjani.

Pour rappel, Carole et Stéphane Plaza s'étaient rencontrés au cours de la centième émission de Recherche appartement ou maison en janvier 2021. "On cherchait un bien rare. Car ma soeur et moi souhaitions habiter au même endroit mais dans deux endroits distincts. Un bien pour moi, un bien pour elle, son mari et leur fille [une petite Victoire, âgée de 18 mois, ndlr], mais au sein d'une même maison, ou du même appartement avec deux entrées différentes, par exemple", détaillait Fabienne Carat auprès de Nice Matin. Un défi relevé haut la main par l'animateur de 50 ans qui avait réussi à trouver la perle rare aux deux soeurs. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que Carole apparaissait sur le petit écran puisqu'elle avait également participé à l'émission Tous en cuisine avec sa soeur ainée.

Ancienne cadre dans une banque, la jolie blonde s'est reconvertie en tant que décoratrice et architecte d'intérieur et possède une chaîne YouTube où elle prodigue de nombreuses astuces d'aménagement. Nouvelle collaboratrice de Stéphane, c'est désormais sur M6 que la jeune femme pourra dévoiler toutes ses compétences au service de candidats dans l'émission Maison à vendre. Elle fera sa première apparition dès le 21 juin à 21H05.