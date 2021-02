Sophie Ferjani maman : photos intimes avec ses trois enfants et son mari

On peut dire que Stéphane Plaza est très bien entouré dans Maison à vendre (M6). Emmanuelle Rivassoux est l'une des décoratrices de la célèbre émission. La seconde est Sophie Ferjani et comme sa collègue, elle est très appréciée du public. Quand elle n'est pas sur un plateau de tournage, la femme de 44 ans profite de sa famille. Et elle accepte de partager quelques bons moments sur son compte Instagram.

Sophie Ferjani est plutôt discrète en ce qui concerne sa vie privée. On sait qu'il y a dix-neuf ans, elle a épousé un homme prénommé Baligh. Le couple travaille ensemble dans leur magasin La Sélection comme l'indique une publication Facebook datant de 2018. "Baligh, le mari de Sophie est aux manettes de La Sélection. (...) Le talent de Baligh Ferjani c'est de voir le potentiel en chacun et réveiller l'extraordinaire qui se cache au fond d'eux. Il adore former les gens et les voir évoluer pour les aider à s'épanouir professionnellement. Un homme discret qui s'épanouit dans la mise en valeur de l'autre. Du travail de sa femme d'abord, mais aussi dans celui de ses autres collaborateurs", peut-on tout d'abord lire. Il est ensuite précisé qu'il est passé par la grande distribution ou a travaillé plus de dix-sept ans chez Conforama en tant, notamment, que directeur régional d'Ile-de-France. "On s'était toujours dit : 'Un jour, on ouvrira un magasin et on travaillera ensemble.', comme tu peux dire : 'Un jour, on partira sur une île déserte.' C'était ça, notre petit bonheur à nous. (...) Il y a 10 ans, nous avons commencé à travailler sur le dossier et puis on s'est rendu compte que nous n'avions pas encore les reins assez solides. J'étais moins connue qu'aujourd'hui. On n'avait pas d'argent de côté. Et puis il y a 2 ans, c'est devenu plus facile pour nous d'envisager ce projet. Aujourd'hui, on vit notre rêve de travailler en famille !", a confié Sophie Ferjani.

Leur autre rêve, c'était de fonder une famille. Autre voeux exaucé puisqu'ils ont trois merveilleux garçons. "Je suis déjà très occupée et je souhaite accorder du temps à ma famille. Je suis la maman de trois garçons, Achille, Gabriel et Célestin, né mi-avril", a confié l'ex-présentatrice de D&Co dans les colonnes de Télé 7 Jours, en 2015. Ses merveilles, Sophie Ferjani n'hésite pas à les dévoiler de temps en temps sur Instagram, parfois en prenant soin de cacher leurs visages, d'autres non. Des photos intimes qui enchantent ses abonnés.

Le 6 janvier 2021, c'est un cliché de deux de ses fils en train de préparer un gâteau qu'elle a mis en ligne.