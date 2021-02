Emmanuelle Rivassoux en couple depuis 22 ans avec un célèbre DJ

A l'écran, Emmanuelle Rivassoux est l'une des complices de Stéphane Plaza. Depuis 2014, la belle brune de 40 ans met ses talents de décoratrice en avant dans Maison à vendre. Mais dans la vie, c'est un autre homme qui occupe toutes ses pensées depuis pas moins de vingt-deux ans. Et il est également célèbre !

Sur son compte Instagram, Emmanuelle Rivassoux ne cache pas sa belle idylle. Les abonnés de l'acolyte de Stéphane Plaza peuvent en effet voir de nombreuses photos de son époux... Gilles Luka. Son nom vous dit sans doute quelque chose, car le brun est le co-fondateur et ancien leader vocal d'Ocean Drive. Son tube Plus près (We Can Make It Right) est notamment connu pour être le générique de l'émission de télé-réalité Les Anges. C'est ensuite en solo que le DJ s'est illustré. En 2007, il a par exemple sorti son opus 80:08.

Peut-être a-t-il conquis Emmanuelle Rivassoux grâce à sa musique. Quoi qu'il en soit, le couple est inséparable depuis vingt-deux ans. Le 7 février 2021, Gilles Luka et elle ajoutaient en effet un an d'amour à leur compteur. "Aujourd'hui, c'est notre 8030e journée ensemble avec @gillesluka. On fête nos vingt-deux ans de rencontre et quinze ans de mariage. On s'est mariés un 7 février, exactement sept ans jour pour jour après notre rencontre. Les noces de carreaux", peut-on lire en légende de deux photos des tourtereaux. Sur la première, elle apparaît souriante en fixant l'objectif et lui dépose un tendre baiser sur la joue. La seconde date de l'époque de leur rencontre.