Laurent Ruquier arrête On est en direct, Léa Salamé lui succède seule

Deux ans après avoir lancé sa nouvelle émission On est en direct sur France 2, Laurent Ruquier a décidé de ne pas rempiler pour une troisième saison. La rumeur courait depuis plusieurs mois et elle est enfin confirmée auprès de Télérama. L'animateur lâche ainsi la tranche du samedi soir, qu'il occupait depuis 2006, d'abord avec On n'est pas couché.

D'après nos confrères, son départ se préparait dans le secret depuis un petit moment et l'arrivée de Léa Salamé en tant que co-animatrice de l'émission n'y a rien changé. Malgré de bonnes audiences et un duo qui fonctionne, en coulisses, les équipes de chacun ne s'entendaient plus. Télérama parle même d'une "cohabitation d'équipes en dents de scie". Ainsi, Laurent Ruquier a préféré céder sa place. "Animer à deux, c'est facile, mais un talk show, c'est plus compliqué. J'avais envie de voir ce que ça allait donner. C'est vrai que c'est pas simple. C'est assez frustrant pour Léa Salamé comme pour moi", a-t-il reconnu. L'animateur phare laisse par ailleurs deviner un certain sentiment de lassitude vis-à-vis de la case du samedi soir, laquelle "est devenue de plus en plus difficile, contrairement à plein d'autres", selon lui. Léa Salamé animera donc seule On est en direct dès la rentrée prochaine et Laurent Ruquier lui souhaite "bonne chance". Leur dernière à deux arrive très vite puisqu'il s'agira de l'émission de ce samedi 4 juin 2022, dès 23h35.

Laurent Ruquier appâté par Cyril Hanouna

Qu'en est-il alors de la suite ? Laurent Ruquier sera toujours sur France 2 pour présenter Les enfants de la télé et à la radio, sur RTL, avec son émission Les Grosses Têtes. France Télévisions assure également avoir "plusieurs projets en cours avec lui". Ce que ce dernier a confirmé en évoquant des "avancées positives". C'est certainement pour cela qu'il a décliné l'offre de Cyril Hanouna de rejoindre C8 pour être le visage d'une nouvelle émission.

De son côté, en plus d'On est en direct, Léa Salamé va continuer de co-animer la matinale de France Inter avec Nicolas Demorand. Elle devrait en revanche cesser de présenter le magazine politique de France 2 le jeudi soir.