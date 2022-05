Thierry Ardisson : Sa mise en garde à Laurent Ruquier concernant son binôme avec Léa Salamé !

Deux ans après avoir lancé sa nouvelle émission On est en direct sur France 2 diffusée le samedi soir, Laurent Ruquier pourrait bien quitter le navire à la rentrée prochaine. Il laisserait ainsi sa collègue Léa Salamé seule aux commandes, elle qui l'a rejoint à la co-animation en 2021. Ni Laurent Ruquier ni France Télévisions n'ont souhaité réagir à cette rumeur qui court depuis un petit moment mais, en revanche, le compagnon de l'animateur, Hugo Manos, avait évoqué le sujet dans TPMP People. "Il s'entend très bien avec Léa Salamé, il n'y a aucun problème avec elle. Par contre, il aime être seul aux commandes. Et le producteur de Léa Salamé, c'est un peu plus compliqué avec lui. Je sais qu'avec le producteur de Léa, c'est moins facile. Bref, tout ça, ça le soûle un petit peu. Le samedi soir, potentiellement ça peut s'arrêter", avait-il déclaré.

Cette décision de se retirer ne serait pas si surprenante pour Thierry Ardisson. Et pour cause, l'idée que Laurent Ruquier partage l'antenne avec Léa Salamé n'avait apparemment pas du tout convaincu l'homme en noir dès le début, comme il l'a fait savoir lors d'une interview pour Le Parisien, parue le 28 mai 2022. Il confie même avoir pressenti une faille dans cette configuration et était allé jusqu'à mettre en garde son confrère. "J'avais dit à Laurent que c'était impossible d'être en duo. On se gêne. C'est ce qu'il s'est passé. On verra ce que ça donne avec Léa", a-t-il révélé.

Thierry Ardisson explique par ailleurs le potentiel départ de Laurent Ruquier par une certaine baisse des audiences et un désintérêt des téléspectateurs. "Laurent occupe la case depuis 2006. À un moment, il y a une lassitude qui s'installe. D'autant plus que le concept précédent était plus fort avec les deux snipers", juge-t-il en faisant référence à On est pas couché. Le programme a fait les beaux jours de France 2 de 2006 à 2020 jusqu'à ce qu'un désaccord ne survienne entre l'animateur et sa productrice Catherine Barma.

À noter que samedi soir, On est en direct a été diffusée plus tôt, à partir de 21h50, juste après la clôture du Festival de Cannes. Le nouveau numéro a attiré 882 000 téléspectateurs.