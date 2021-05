Laurent Ruquier brouillé avec Catherine Barma, de l'argent en jeu : "Elle a disparu du jour au lendemain"

Il y a un an, Laurent Ruquier a signé son divorce avec sa productrice Catherine Barma. Au bout de vingt ans de collaboration sur France 2, le duo s'est séparé avec fracas. La raison : l'animateur a pris la décision de mettre un terme à sa belle et longue aventure On n'est pas couché, après quatorze ans passés à décortiquer l'actualité avec ses chroniqueurs. Une émission qui a fait son temps et qui ne connaissait plus le succès de ses débuts. Laurent Ruquier s'était fait une raison, mais cela n'a vraisemblablement pas été le cas de Catherine Barma. Cette dernière a d'entrée été très contrariée par sa décision de tout arrêter. Depuis, c'est le silence radio de son côté.

"Je n'ai jamais eu de nouvelles d'elle depuis mars 2020. J'ai quand même fait depuis des émissions avec les équipes, mais sans la productrice sur le plateau, sans jamais la revoir", a confié Laurent Ruquier sur RTL ce samedi 8 mai 2021. Mais les deux figures du PAF n'ont pas fini d'entendre parler de l'un et de l'autre étant donné que Laurent Ruquier a lancé des démarches pour récupérer l'argent qu'elle lui devrait. "L'argent qui a été versé par France 2 a été versé sur la société de Catherine Barma, mais il n'y a rien qui me soit revenu !", a-t-il rapporté à son interlocuteur Eric Dussart. L'affaire a donc été confiée à des avocats qualifiés. "Des avocats se parlent, mais nous ne sommes pas en contact l'un et l'autre. Moi, je lui ai envoyé une longue lettre bien explicite, mais à laquelle elle ne m'a pas répondu directement", a ajouté Laurent Ruquier.

Malgré tout, il l'assure, il n'est "pas fâché avec elle". "C'est elle qui a disparu du jour au lendemain, n'acceptant pas le fait qu'après 20 ans de bons et loyaux services j'ai envie de changer un peu d'air", analyse-t-il. Une attitude peu mature selon lui. "On se croiserait dans la rue, c'est elle qui changerait de trottoir hein! Ça fait partie des absurdités de ce métier. C'est tellement bizarre du jour au lendemain de ne plus se parler, de ne pas avoir un mot d'explication, ou même un petit merci ou un petit au-revoir. Même si on n'est pas d'accord sur la façon de voir l'avenir l'un et l'autre. On est quand même des gens adultes, et quand on a un peu d'intelligence, on se parle...", estime-t-il. La réconciliation n'est donc pas pour tout de suite...