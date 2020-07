On n'est pas couché, c'est terminé : les adieux brefs de Laurent Ruquier

Clap de fin pour On n'est pas couché ! Après quatorze ans d'antenne en seconde partie le samedi soir, Laurent Ruquier a mis fin à cette belle aventure ce 4 juillet 2020. Pour partir de la meilleure des manières, l'animateur avait tout prévu, se remémorant les meilleurs moments de l'émission. Entre les clashs les plus célèbres, les sketchs les plus drôles des humoristes qui se sont succédé au fil des années ou encore les fous rires en plateau, la nostalgie était bien présente.

Pour l'occasion, Laurent Ruquier s'est entouré de Léa Salamé, qu'il considère comme "(sa) chouchoute" - elle qui a officié en tant que chroniqueuse de 2014 à 2016 au côté de Yann Moix -, mais aussi de Phillipe Geluck, l'auteur de la bande dessinée Le Chat qui est l'un des fidèles du programme de France 2, ainsi que de six invités, dont Saphia Azzedine, Lola Dubini et Jonathan Lambert. En revanche, toujours pas du public en raison des mesures imposées à la suite de l'épidémie de coronavirus. Une triste fin pour l'émission, qui commençait à s'essouffler ces dernières années, même si Laurent Ruquier a su garder la folle énergie qu'on lui connaît. Mais pas question de se laisser submerger par l'émotion.

L'animateur s'est au contraire montré très concis au moment de dire au revoir, remerciant au passage "toutes les équipes". "Je ne peux évidemment pas citer tout le monde. (...) Merci à vous surtout d'avoir suivi On n'est pas couché pendant quatorze saisons", a-t-il adressé aux téléspectateurs. Laurent Ruquier a même eu un petit mot pour sa productrice, avec qui il est brouillé depuis qu'il a pris la décision d'arrêter le programme. "Catherine Barma évidemment", a-t-il déclaré très rapidement. Des hommages ont également été rendus à ceux qui sont décédés, comme Michel Polac, l'un des tout premiers chroniqueurs d'On n'est pas couché.

Et au moment de conclure, Laurent Ruquier a simplement promis de revenir prochainement avant que le générique de fin soit diffusé pour la dernière fois : "Au revoir à toutes et à tous. (...) À très bientôt sur France 2 bien sûr."