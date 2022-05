Laurent Ruquier en couple avec Hugo Manos : photos des chics maisons dans lesquelles le couple vit sa passion

A 59 ans, Laurent Ruquier peut se vanter d'avoir réussi sa vie. L'animateur et producteur multiplie les émissions à la télé et à la radio tout en ayant une vie amoureuse bien remplie. Depuis quelques années, il vit une passion avec Hugo Manos, patron d'une salle de sport et depuis quelque temps chroniqueur à la télévision. Le couple s'expose peu mais semble sur un petit nuage. Entre les deux hommes, malgré leur différence d'âge, l'ambiance est au beau fixe. A tel point qu'ils sont toujours fourrés ensemble, de Paris à la Normandie.

En effet, Laurent Ruquier avait admis en interview que le confinement avait été un très bon moyen de tester la solidité de son couple. Une manière de préciser qu'il fait donc toit commun avec le beau Hugo Manos. Les amoureux vivent la majeure partie du temps à Paris, où l'animateur de France 2 et RTL possède un superbe appartement sur deux étages à en croire les quelques photos et vidéos dévoilées par Hugo sur les réseaux sociaux. Le beau brun de 33 ans aux attributs flatteurs aime se mettre en scène sur TikTok, parfois avec Neuneu, le chien de Laurent Ruquier et c'est comme cela que l'on a pu découvrir avec parcimonie l'intérieur de cet appartement des beaux quartiers de la capitale.

Interrogé par Côté maison en 2013, Laurent Ruquier avait à l'époque décrit le style qu'il aime pour meubler son domicile. "C'est un mélange plutôt moderne mais pas trop design. Il n'y a pas une ligne précise car mon mobilier se compose d'une accumulation de meubles que je traîne depuis longtemps, de souvenirs de voyages et de nombreux objets que j'ai reçus en cadeaux...", disait-il alors. Et l'animateur d'On est en direct de préciser ce qui est pour lui le luxe ultime : "Si je devais m'octroyer le luxe d'une pièce supplémentaire, ce serait une salle de sport. Cela m'éviterait de pousser la table de la salle à manger pour mes trois séances hebdomadaires de boxe avec mon coach."