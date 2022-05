Cyril Hanouna arrête une émission phare de C8 et dévoile ses nouveaux projets !

Depuis déjà douze ans, Cyril Hanouna tient fermement la place de l'un des présentateurs les plus appréciés du PAF grâce à Touche pas à mon poste. Une émission qu'il n'hésite pas à renouveler et qui continue de réaliser des audiences très impressionnantes. Fort de son succès, Cyril Hanouna s'est alors lancé le défi de s'intéresser à des sujets plus sociétaux et politiques ces dernières années, allant jusqu'à produire les programmes Balance ton post et Face à Baba, où il a notamment reçu des candidats à l'élection présidentielle. Malheureusement, l'animateur a pris la décision de ne pas reconduire l'un d'entre eux.

"On va arrêter Balance ton post, mais Face à Baba, qui a battu un record d'audience sur la TNT avec plus de 2 millions de téléspectateurs va revenir une fois toutes les deux semaines en prime sous une nouvelle formule", a-t-il annoncé au Parisien. Décidé à continuer de se diversifier, Cyril Hanouna a tenté de débaucher deux nouvelles recrues sur C8 pour l'automne prochain, et pas des moindres puisqu'il s'agit de Laurent Ruquier et Marlène Schiappa. Au premier, il a proposé "un prime un peu culturel en hebdo". Mais malheureusement, le compagnon d'Hugo Manos a décliné cette proposition, sans que cela ne désespère le trublion de C8. "Je l'adore. Il sait tout faire. Il ne sera pas chez nous à la rentrée, mais on reviendra à la charge la saison d'après", a-t-il promis. La femme politique a quant à elle reçu l'offre de devenir chroniqueuse de TPMP ainsi que celle d'être à la tête d'une émission intitulée Allô Marlène. "Mais on n'a pas le diffuseur", regrette Cyril Hanouna.

Un film et deux nouveaux programmes en préparation

À la rentrée, l'animateur va en outre remettre au goût du jour la célèbre émission des années 2000, Y'a que la vérité qui compte. "L'émission reviendra d'abord sous forme de best of avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine qui tourneront de nouveaux lancements. Et si ça marche, on proposera des émissions inédites. J'aimerais que Patrick Sébastien fasse également deux spéciales. Encore faut-il qu'il accepte", a-t-il encore confié.

Il espère également mettre en boîte un nouveau jeu d'aventure qui serait présenté par Hervé Mathoux ou par lui-même. "C'est un quiz avec deux cents personnes en plateau. Les trente personnes qui répondent juste aux premières questions montent dans un bus avec leur valise. Ceux qui perdent restent sur le bord de la route. Puis on arrive sur un bateau et enfin dans un avion. Ceux qui perdent sautent en parachute. Le dernier gagnera une grosse somme", a-t-il expliqué.

Enfin, Cyril Hanouna est activement en train de préparer un film appelé Je déteste Cyril Hanouna : "On termine l'écriture pour un tournage à Paris, à la rentrée. (...) Le pitch, c'est mon sosie, un archéologue, qui revient donner des cours en France et dont tout le monde se fout. Un jour, il va se retrouver à ma place et se rendre compte que ma vie est beaucoup plus chiante que la sienne. Je devrais jouer les deux personnages et enrôler quelques chroniqueurs. Avec ce film, on vise les Français qui ne nous regardent pas."