Face à Baba : Insultes, mépris... Mélenchon et Zemmour se clashent devant Hanouna

Dans le cadre de la campagne pour les présidentielles 2022, Cyril Hanouna a lancé un nouveau concept d'émission sur C8 : Face à Baba. Un politique qui se présente pour le poste suprême est l'invité principal et est mis face à différents intervenants, certains sont ses adversaires politiques, d'autres en sa faveur. Pour la deuxième édition, la production a choisi le candidat de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Il était donc sur le fauteuil d'honneur ce jeudi 27 janvier. Parmi les personnalités face à lui, se trouve Eric Zemmour, qui était d'ailleurs à sa place le 17 décembre dernier lors du premier numéro. L'échange entre le leader LFI et celui du mouvement Reconquête était particulièrement tendu et parfois inaudible.

Tout a commencé de manière aimable : Eric Zemmour s'est réjoui de débattre avec Jean-Luc Mélenchon, ce dernier étant l'un des premiers à accepter d'affronter médiatiquement le polémiste d'extrême-droite alors que toutes les forces politiques avaient refusé. Mais les fleurs qu'ils se sont lancées n'ont pas duré. Rapidement, celui qui se présente pour la troisième fois aux présidentielles titille l'essayiste qui renchérit. Ce dernier s'énerve, lui disant qu'il lui parle comme à "un chien", tandis que l'Insoumis l'accuse de "mépris". Les deux personnalités s'écharpent et leurs propos et arguments sont impossibles à suivre, tandis que leur affrontement s'étire sur la longueur.

Une séquence illustre la tension peu constructive sur le plateau, alors que les deux hommes s'expriment sur la question des retraites. "Je pense que, quand on a travaillé, on a le droit de s'arrêter", commence par dire Jean-Luc Mélenchon. Eric Zemmour le coupe : "Vous en avez d'autres, monsieur de La Palisse ?" Agacé, la figure des LFI lui demande de répéter, ce qu'il fait en tapotant son oreille "ça reçoit ?". Après avoir fait une pause, l'ancien sénateur rétorque : "Je suis sourd de naissance. Vous avez quelque chose contre les handicapés j'ai remarqué." Atteint de surdité comme il l'a confié dans Le Divan de Marc-Olivier Fogiel en 2015, il fait aussi allusion à la position de son adversaire politique sur la scolarisation des enfants handicapés.

Pour lui répondre, le fondateur de Reconquête lance : "Vous ne reculez devant rien, la démagogie et vous..." Jean-Luc Mélenchon ajoute : "Vous devriez réfléchir, la chose que vous avez sous les cheveux qui vous restent, ça s'appelle un cerveau. Ça sert à ça." Le compagnon de Sarah Knafo souligne le caractère peu glorieux des attaques de l'invité principal, tandis que Cyril Hanouna tente de faire avancer leur échange qui s'éternise.